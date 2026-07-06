La Junta de Andalucía estudia ya la declaración de BIC de los cines de verano de Córdoba

La Dirección General de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía valorará la petición realizada por un grupo de mujeres cordobesas que han pedido formalmente declarar Bien de Interés Cultural (BIC) los cines de verano de Córdoba. Fuentes de la administración andaluza confirman que la solicitud se recibió el pasado 29 de junio en la Delegación Territorial para la incoación de declaración de BIC como Lugar de Interés Etnológico los cines Fuenseca, Delicias, Olimpia y Coliseo San Andrés. La solicitud se acompaña de documentación técnica justificativa, en concreto, de un informe científico en el que se pide proteger las estructuras materiales de los cines y, además, se pone el acento en el uso cultural, los saberes, los rituales y las prácticas sociales asociadas a estos recintos.

La primera vez con documentación

Esta es la primera vez que se solicita formalmente a la Junta de Andalucía declarar como BIC los cines de verano. Al menos es, según las fuentes consultadas en la administración andaluza, la primera vez que se hace con la documentación pertinente. El Pleno de Córdoba aprobó en 2023 una moción que incluía pedir la declaración de los cines como BIC, sin embargo, no se dieron más pasos al respecto.

Puesto que la normativa en materia de Patrimonio Histórico Andaluz contempla que cualquier persona física o jurídica puede instar a la Consejería de Cultura, mediante la presentación de una solicitud razonada, puede presentar un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, han sido un grupo de profesionales cordobesas la que se han animado a hacerlo y materializarlo.

El dueño de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, Antonio Amil. / A.J. GONZÁLEZ

Qué hará ahora la Junta de Andalucía

Una vez registrada la petición formal, corresponde a los servicios técnicos de la Delegación Territorial y el apoyo de la Dirección General de Patrimonio Histórico (el órgano directivo que cuenta con antropólogos especializados en valoración del Patrimonio Etnológico) realizar la valoración de la solicitud y la documentación presentada. "Fruto de esa valoración, puede requerirse la aportación de documentación complementaria o puede prepararse un informe que se elevaría a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba, que entre sus funciones incluye informar sobre propuestas de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz", informan las mismas fuentes.

Si fruto de esta valoración técnica resultara un informe favorable, el procedimiento de incoación como Bien de Interés Cultural se iniciaría de oficio por parte de Administración, ordenando el procedimiento temporalmente, en relación con otras solicitudes previas de incoación, que se hubieran recibido con anterioridad. En la actualidad es una competencia que reside en la Delegación de Cultura, pero a partir del 7 de abril de 2027, cuando entre en vigor la Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía, la competencia pasará a manos de la Dirección General competente en materia de Patrimonio Cultural.

Plazos para la declaración BIC

Aunque no se puede hablar de plazos, sirva de muestra el botón de la declaración reciente como BIC del Cerro de la Merced de Cabra, que se aprobó el pasado mes de mayo, un año después de que la Junta incoara expediente y una década más tarde de que empezara a hablarse de ello en la localidad cordobesa.

Público en el cine de verano Delicias. / Chencho Martínez

Cines de verano al Pleno

El debate de los cines de verano regresará al Pleno del próximo jueves con nada menos que tres mociones. Por un lado, el PP presentará una moción que ha tratado sin éxito de consensuar con el resto de grupos para que fuese como declaración institucional. Tras la fallida experiencia, los populares debatirán su propuesta sobre los cines, que no incluye la declaración como BIC de los espacios, pero quiere blindar los solares para evitar la especulación inmobiliaria.

Por otro lado, el PSOE también presenta una moción sobre los cines de verano en la que sí se incluye la declaración como BIC y pide al Ayuntamiento la expropiación de los solares.

Por último, Hacemos Córdoba también planteará una moción sobre los cines: "Estamos hablando de un patrimonio único que forma parte de la identidad de Córdoba y que merece ser protegido", ha afirmado el portavoz de la coalición, Juan Hidalgo.

En concreto, esta moción exige al gobierno municipal iniciar de manera urgente de los trámites administrativos y jurídicos para la adquisición de las parcelas e inmuebles; destinar presupuesto específico a la compra de los cines, al tiempo que se reclama remitir de forma urgente a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía toda la documentación técnica requerida para materializar la declaración de los cines de verano de Córdoba como Bien de Interés Cultural (BIC).

Asimismo, se pide al Ayuntamiento de Córdoba la creación de una mesa de trabajo en la que esté representado el movimiento vecinal y cultural para elaborar la programación estival de proyecciones cinematográficas. Esta mesa tendrá que elaborar la programación y el uso de estos espacios durante el resto del año, fomentando actividades de carácter social y cultural que doten de vida estos inmuebles a través de la participación ciudadana, fomentando la comunidad y la cultura en el casco histórico.