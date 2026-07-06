Una jornada de convivencia entre cordobeses y saharauis... con el España-Portugal de fondo

Los niños saharauis que están pasando sus vacaciones de verano en Córdoba han vivido este lunes una de las jornadas más divertidas de su estancia. Tras llegar a la ciudad la semana pasada y ser recibidos por sus familias de acogida, esta tarde han tenido para ellos solos toda la Ciudad de los Niños de la capital cordobesa.

El Ayuntamiento y la Diputación han celebrado la tradicional recepción a estos menores, que han estado acompañados por sus familias junto a los representantes de ambas administraciones. A diferencia de otras actividades que se realizan en los pueblos, a esta recepción han acudido prácticamente todos los menores que están en la provincia junto con sus familias. Son 131 en total los niños saharauis en familias de acogida, por lo que, sumado a sus acompañantes, esto ha supuesto la llegada de varios cientos de personas a la Ciudad de los Niños.

Los niños saharauis disfrutan de la Ciudad de los Niños / Manuel Murillo / COR

Una pantalla gigante para ver el partido España-Portugal

Ha sido además una jornada especial porque el recibimiento ha coincidido con la celebración del partido de octavos de final en el Mundial de Fútbol entre España y Portugal. Como nadie quería perderse el encuentro, la solución ha sido sencilla: instalar una gran pantalla en la Ciudad de los Niños para que todos, grandes y pequeños, pudieran disfrutar del partido sin perderse tampoco la cita anual.

Las familias han acudido hasta la Ciudad de los Niños para compartir una jornada de convivencia. Hasta aquí han traído su cena para departir con los demás padres y niños de acogida. Según Ana Ramos, presidenta de la asociación Acansa, que organiza las Vacaciones en Paz de estos niños que viven en campamentos en el desierto, "este es un día importante por la visibilidad que se le da. A actos como estos acuden los representantes institucionales y tienen una visibilidad que es necesaria, porque lo que viven los saharauis es una injusticia que tiene que salir a la luz".

Habrá otras actividades similares a lo largo y ancho de la provincia. Ana Ramos ha explicado que es habitual que se organicen encuentros entre los niños y sus familias de acogida en las piscinas de los pueblos. Todos los niños están invitados a esas fiestas, aunque en estos casos no todos acuden a la cita. Así llenan de actividades un verano que para los saharauis supondrá un respiro.

Valoraciones de los representantes políticos

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha manifestado durante el recibimiento que “hay muchas formas de definir una provincia; se puede hablar de sus infraestructuras o de datos económicos, pero también hay otra manera y es la calidad de su sociedad o cómo responde cuando alguien necesita ayuda”.

Por su parte, Narci Ruiz, delegada de Educación del Ayuntamiento, ha indicado que "estamos aquí disfrutando de esta acogida a 131 niños y niñas en unas vacaciones no solo en paz, sino en condiciones que no tienen en su país".