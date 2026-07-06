Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 6 de julio de 2025

Festival de la Guitarra

Actuación de Mononeón

El bajista estadounidense y músico experimental de Memphis, Tennessee, conocido por su presencia en YouTube tocando el bajo eléctrico y por ser una de las últimas personas en trabajar con Prince. Thomas actuará esta noche en el Gran Teatro. Entradas 10 y 24 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Gran Capitán, 3. 20.30 horas.

Festival de la Guitarra

Espectáculo de Rycardo Moreno

Rycardo Moreno presenta Flamenco moreno, un espectáculo con el que el guitarrista Lebrijano sitúa en el centro su revolucionaria guitarra sin trastes, un instrumento que amplia los límites expresivos del flamenco y confirma una visión artística única.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María, 10. 20.30 horas.

Exposición

Muestra sobre ‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’

El Palacio de la Merced acoge, hasta el 26 de julio, esta muestra con motivo del noveno centenario del nacimiento de Averroes.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Palacio de la Merced. Colón, 15. De 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición

‘Sierra Morena observada’

Casa Árabe acoge en su sede de Córdoba esta muestra fotográfica de paisajes naturales de Marruecos. El visitante podrá realizar un recorrido por la historia del norte de África y la cultura de los bereberes/amaziges.