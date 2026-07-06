Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 6 de julio de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Festival de la Guitarra
Actuación de Mononeón
El bajista estadounidense y músico experimental de Memphis, Tennessee, conocido por su presencia en YouTube tocando el bajo eléctrico y por ser una de las últimas personas en trabajar con Prince. Thomas actuará esta noche en el Gran Teatro. Entradas 10 y 24 euros.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Gran Capitán, 3.
20.30 horas.
Festival de la Guitarra
Espectáculo de Rycardo Moreno
Rycardo Moreno presenta Flamenco moreno, un espectáculo con el que el guitarrista Lebrijano sitúa en el centro su revolucionaria guitarra sin trastes, un instrumento que amplia los límites expresivos del flamenco y confirma una visión artística única.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María, 10.
20.30 horas.
Exposición
Muestra sobre ‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’
El Palacio de la Merced acoge, hasta el 26 de julio, esta muestra con motivo del noveno centenario del nacimiento de Averroes.
CÓRDOBA. Palacio de la Merced.
Colón, 15.
De 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.
Exposición
‘Sierra Morena observada’
Casa Árabe acoge en su sede de Córdoba esta muestra fotográfica de paisajes naturales de Marruecos. El visitante podrá realizar un recorrido por la historia del norte de África y la cultura de los bereberes/amaziges.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
- Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
- Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
- Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
- Localizan sin vida al hombre desaparecido desde el 1 de julio en Córdoba
- La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
- El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos