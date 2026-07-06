Un guardia civil de Córdoba gana en los tribunales un permiso que le fue denegado por no ser mujer

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Córdoba han conseguido una nueva victoria judicial en materia de permisos. El caso afecta a un guardia civil al que se le denegó la recuperación de varios días de asuntos particulares tras haber disfrutado de permisos de paternidad y lactancia, una decisión que AUGC atribuye a una interpretación restrictiva de la normativa por parte de la Guardia Civil.

La solicitud del agente fue rechazada inicialmente por el coronel jefe de la Comandancia de Córdoba y, posteriormente, por el general jefe de la Zona de Andalucía. El argumento utilizado por la Administración fue que la norma que permite recuperar esos días se refiere expresamente a los supuestos de embarazo o parto, tradicionalmente vinculados a la mujer.

Ante esta negativa, el guardia civil, representado por los servicios jurídicos de AUGC, recurrió la decisión. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla le dio la razón y reconoció su derecho a disfrutar de esos días de permiso.

La Abogacía del Estado recurrió la sentencia en apelación, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado ahora el fallo anterior. De este modo, la Guardia Civil deberá permitir al agente disfrutar de los días de asuntos particulares que no pudo utilizar o, si ya no fuera posible, indemnizarle económicamente.

Desde AUGC Córdoba destacan que esta resolución tiene una especial importancia porque puede abrir la puerta a otros casos similares dentro de la Guardia Civil. El abogado de AUGC Miguel Carbajo, que ha representado al agente afectado, explica que el razonamiento respaldado por los tribunales es “sencillo y contundente”. La normativa sobre vacaciones, permisos y licencias del personal de la Guardia Civil permite recuperar en el año siguiente los días de asuntos particulares que no se hayan podido disfrutar por causa de embarazo o parto.

Sin embargo, Carbajo señala que esa redacción responde a una concepción ya superada, en la que los permisos relacionados con el nacimiento de un hijo se asociaban exclusivamente a la maternidad. El marco normativo actual, recuerda, ya no habla únicamente de permisos por parto, sino de permisos por nacimiento, reconocidos tanto para la madre biológica como para el otro progenitor.

En este sentido, los tribunales entienden que "negar al padre el mismo derecho que a la madre por el simple hecho de que una orden de 2016 no haya sido actualizada supone una discriminación por razón de sexo contraria al principio de igualdad".

AUGC pedirá que el criterio se aplique en toda la Guardia Civil

El responsable jurídico de AUGC en Córdoba, Francisco Cruz, ha anunciado que la asociación planteará este asunto en el Consejo de la Guardia Civil para que el criterio fijado por los órganos judiciales se traslade a todas las unidades.

Según Cruz, la Dirección General de la Guardia Civil “sabe, o debería saber, que su posición en esta materia no se sostiene”, pero continúa denegando solicitudes similares, obligando a cada agente afectado a iniciar un procedimiento judicial para reclamar un derecho que, a juicio de AUGC, debería reconocerse de forma automática.

Desde la asociación consideran especialmente grave que la Administración mantenga este criterio pese a los pronunciamientos judiciales, ya que muchos guardias civiles renuncian a recurrir por temor a una posible condena en costas si pierden el procedimiento. “Se deniegan derechos con fundamentos jurídicos débiles, sabiendo que muchos compañeros no reclamarán por el coste económico y personal que supone acudir a los tribunales”, denuncia Cruz.

AUGC insiste en que esta sentencia no solo supone una victoria individual para el guardia civil afectado, sino también un precedente importante para todos aquellos agentes que se encuentren en una situación similar y no hayan podido recuperar sus días de permiso por haber disfrutado de permisos vinculados al nacimiento y cuidado de sus hijos.