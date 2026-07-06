Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 6 de julio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 7 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:
Francisco Cantero Aceta
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Angel Gil Amores
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
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