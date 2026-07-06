Ayuntamiento de Córdoba
La empresa sevillana Arenal Grupo Consultor elaborará el estudio de impacto integral de la Base Logística del Ejército en Córdoba
El estudio de impacto de la BLET en Córdoba analizará sus dimensiones económicas, sociales, empresariales, urbanas, ambientales y de movilidad hasta 2040
La empresa sevillana Arenal Grupo Consultor será la encargada de redactar y elaborar el estudio integral del impacto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba. La junta de gobierno local ha aprobado este lunes este contrato después de observar que ha sufrido una demora extraordinaria producida por la implantación de nuevos programas informáticos en el Ayuntamiento de Córdoba y de constatar que está vinculado a un proyecto de ciudad, que tiene una especial trascendencia y repercusión y de cuya celeridad dependen otras actuaciones que potencien el impacto económico de la BLET.
El Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado la redacción del estudio de impacto a esta empresa por la cantidad de 50.164,43 euros más 10.534,53 euros de IVA (21%), total, 60.698,96 euros, con el compromiso de aumentar el equipo de trabajo mínimo en tres miembros extras y a desarrollar las mejoras contempladas en el proyecto técnico.
Impacto presente y futuro de la BLET
Con este estudio, el Ayuntamiento contrato los servicios de asistencia técnica y consultoría para la realización y elaboración de un estudio del que se desprenda un análisis actualizado, riguroso y detallado del impacto integral que está suponiendo para Córdoba la implantación de la BLET, así como una prospección de los escenarios a futuro.
Dicho estudio tendrá que incluir la determinación, evaluación y cuantificación de los efectos de la implantación de la BLET en sus dimensiones económicas (directos, indirectos e inducidos); sociales y comunitarios; empresariales, industriales y tecnológicos; urbanas, territoriales y de ordenación del suelo; ambientales y energéticos; de movilidad y transporte; en el empleo, la formación y el talento, y en la gobernanza y su vinculación con el Plan Estratégico de la Agenda Córdoba.
En cuanto al alcance temporal, el análisis incluirá tres horizontes prospectivos:
- Corto-medio plazo: 2026–2030
- Medio-largo plazo: 2030–2040
Propuesta del PSOE
El estudio servirá como referencia estratégica para el Ayuntamiento de Cordoba, actuando como documento base para la planificacion, la toma de decisiones y el seguimiento de la implantación de la BLET. El plan de impacto fue una propuesta del grupo municipal del PSOE para asegurar que el desarrollo económico y social que generará esta infraestructura llegue a toda la ciudad.
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