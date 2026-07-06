La dorsal arrasa Córdoba e impacta en el inicio de la semana con tres jornadas de calor extremo: estas son las máximas que marcarán los termómetros

Córdoba seguirá achicharrándose este lunes por la ola de calor que se inició este domingo y que viene agravada por el fenómeno meteorológico de una dorsal, que implica una zona de altas presiones en niveles altos de la atmósfera que favorece la estabilidad, los cielos despejados, la elevada insolación y el calentamiento del aire. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que su presencia, unida a los vientos flojos y a una masa muy seca y cálida, facilitará que el calor se quede instalado durante varios días en Córdoba y también Andalucía.

Tras una jornada de domingo en la que Montoro marcó la tercera máxima más alta de Andalucía, con 43,1 °C, y en la capital la estación de Córdoba Aeropuerto marcó 42,7 °C; la provincia se prepara para un lunes con aviso naranja por altas temperaturas en Sierra y Pedroches, y en la Campiña cordobesa; y aviso amarillo en la Subbética.

Estas son las horas de más calor en Córdoba este lunes

Los avisos de la Aemet permanecerán activos desde las 13.00 hasta las 20.59 horas, mientras que los picos de calor se esperan en el tramo entre las 17.00 y 19.00 horas.

Este lunes, 6 de julio, se esperan cielos en general poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del tercio norte, con tormentas ocasionales que pueden ser secas e ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 42º, en Lucena entre 21º y 38º, en Pozoblanco entre 22º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 38º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Tres días en alerta por calor sofocante

El calor asfixiante se mantendrá hasta el miércoles, con otras dos jornadas en aviso por calor el 7 y 8 de julio. Para el martes, se esperan cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la provincia. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 21º y 43º, en Lucena entre 22º y 39º, en Pozoblanco entre 22º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 38º.

Este será el día más crítico de la semana en Córdoba

La última jornada de esta ola de calor, la segunda de la temporada, será la más crítica en valores térmicos, pues el miércoles 8 de julio se espera en la capital una máxima de 44 grados, y la mayoría de los puntos de la provincia tendrán los termómetros en marcas de 40 grados. Por su parte, las mínimas se mantendrán en picos de noche tropical, por encima de los 22 grados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 44º, en Lucena entre 24º y 40º, en Pozoblanco entre 23º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 23º y 39º.