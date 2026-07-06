José Manuel Cordobés reparte otros 200.000 euros de la ONCE en Las Moreras y ya suma un millón este año: “El barrio se ve distinto con tanto premio”

La suerte en Córdoba tiene un lugar y un nombre: el barrio de Las Moreras y el vendedor de la ONCE José Manuel Cordobés, que en lo que va de año ha repartido un millón de euros en premios y en forma de cupones.

El pasado sábado, 4 de julio, el cupón que conmemoraba el Día del Orgullo LGTBI+ con motivo del Pride de Madrid, dejó en la capital cordobesa 200.000 euros en la forma de diez cupones, a razón de 20.000 euros cada uno. Todo ello después de repartir, a comienzos de este año, otros 800.000 euros en el Cuponazo de año nuevo con 20 cupones premiados con 40.000 euros cada uno vendidos también por José Manuel Cordobés.

“Todavía no me lo creo. Yo siempre lo digo muy convencido, pero nunca creí que tanto”, ha compartido Cordobés a través de una nota de prensa de la ONCE. Vendedor de la ONCE desde 2019, comenta cómo se siente después de haber repartido un millón de euros en premios en apenas medio año: “El barrio se ve distinto, más animado con tanto premio. Es un orgullo y un placer para mí ser capaz de hacer esto con mi trabajo”.

José Manuel Cordobés junto a algunos agraciados. / CÓRDOBA

“A algunos les ha tocado por segunda vez”

Y añade: “Ahora me gusta más ir a trabajar, te miran mejor. He dado estos diez cupones, y porque no había más. Hay alguno que es la segunda vez que le toca. Yo se lo digo: la virgen os persigue”. Y concluye: “Este trabajo va de repartir ilusión, pero cuando además viene con premios, te llena muchísimo más”.

El sorteo del 4 de julio conmemoraba el Día del Orgullo LGTBI+ con motivo del Pride de Madrid, también dejó 120.000 euros con 6 cupones premiados en Vélez-Málaga (Málaga). El resto de sus premios fueron a parar a la Comunidad de Madrid.