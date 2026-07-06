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Cultura

Córdoba se prepara para conmemorar el cuarto centenario de Góngora con una gran exposición de la mano de la Biblioteca Nacional

La muestra, comisariada por Rafael Bonilla Cerezo, incluirá primeras ediciones, obras de arte y piezas de arqueología para reivindicar la figura del poeta cordobés

Imagen del poeta cordobés Luis de Góngora.

Imagen del poeta cordobés Luis de Góngora. / CÓRDOBA

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

La junta de gobierno local ha aprobado este lunes el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Biblioteca Nacional de España para la organización conjunta de la exposición En forma peregrina. El Polifemo y las Soledades de Góngora, que se celebrará en la sala Hipóstila de la citada biblioteca desde el 18 de febrero al 27 al 30 de mayo del 2027 coincidiendo con el 400 aniversario de la muerte del poeta cordobés.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha explicado hoy que la exposición bibliográfico-pictórica se organiza con motivo del cuarto cuarto centenario de la muerte de Luis de Góngora y se trata de una muestra de tesis comisariada por el especialista Rafael Bonilla Cerezo, profesor de las universidades de Córdoba y Ferrara (Italia).

Universo poético y simbólico de Góngora

La edil ha explicado que la intención del Consistorio es "reactivar desde una perspectiva rigurosa e innovadora el universo poético y simbólico de Luis de Góngora a través de ediciones originales, publicaciones y obras de arte procedentes de artistas y colecciones europeas, donde se evidencie la gran influencia ejercida por Góngora desde su época hasta el siglo XX y con especial mención a la generación del 27".

El recorrido de la exposición presentará primeras ediciones, obras de arte, piezas de arqueología, entre otras, que muestran que el poeta cordobés fue una figura crucial del Siglo de Oro y del Barroco, una auténtica bisagra entre la tradición clásica y el mundo moderno. "La exposición representa una oportunidad fundamental para impulsar y consolidar la ciudad de Córdoba como referente cultural", ha asegurado Albás.

Un eje temático dentro de la Capitalidad del Mediterráneo de la Cultura

Al margen de esta muestra, el Ayuntamiento desarrollará también actividades el año que viene con motivo del cuarto centenario de su muerte y se hará también dentro de la Capitalidad del Mediterráneo de la Cultura y el Diálogo, donde habrá un eje temático concreto de Góngora.

Columnas del Templo Romano de Córdoba.

Columnas del Templo Romano de Córdoba. / Manuel Murillo

Audiovisual inmersivo

Por otro lado, se ha acordado sacar a licitación la creción de un audiovisual inmersivo sobre la Córdoba romana, que se podrá disfrutar del 5 de noviembre del 2026 al 7 de febrero del 2027 en la sala Vimcorsa. El audiovisual que ahora encargará el Ayuntamiento tendrá una duración entre 3 y 8 minutos y las imágenes estarán basadas en un modelo 3D sobre la Córdoba romana. Se trata, según ha explicado la delegada, de un complemento imprescindible para dicha exposición. El importe de licitación son 35.000 euros, IVA incluido.

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En último lugar, Isabel Albás ha informado de que por urgencia se ha aprobado la redacción del proyecto de diseño, dirección facultativa de ejecución y suministros para la fabricación e instalación de elementos museográficos, transporte, seguro, montaje y desmontaje de la exposición Córdoba Romana, La ciudad oculta.

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