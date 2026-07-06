El PP denuncia el “caos” ferroviario en Córdoba y reclama un plan urgente para el corredor Madrid-Sevilla

La senadora del PP por Córdoba, Cristina Casanueva, ha denunciado este lunes el “progresivo deterioro” del servicio ferroviario en la provincia y en el corredor Madrid-Córdoba-Sevilla, una situación que, según ha advertido, está afectando tanto a los trenes de Alta Velocidad como a los de Media Distancia.

Casanueva ha reclamado al Gobierno central la puesta en marcha de un plan urgente para garantizar la fiabilidad de este eje ferroviario, tras semanas marcadas por retrasos, averías, cancelaciones e incidencias que, a su juicio, perjudican a diario a miles de viajeros.

“La situación del servicio ferroviario, especialmente en Córdoba, es una auténtica vergüenza. Los retrasos y las averías ya forman parte de la rutina y este Gobierno ha conseguido que lo excepcional sea que un tren llegue puntual”, ha afirmado la senadora popular.

La representante del PP ha recordado el episodio vivido hace unas semanas en la estación de Córdoba, cuando cientos de pasajeros permanecieron durante horas sin información sobre la continuidad de sus desplazamientos. En este sentido, ha criticado que la infraestructura ferroviaria cordobesa resulte “insuficiente” para el volumen actual de usuarios, con falta de espacio, escasez de asientos, climatización deficiente ante las altas temperaturas y una información “tardía e insuficiente”.

Casanueva ha vinculado esta situación a un problema estructural del sistema ferroviario y ha señalado que, tras el accidente registrado en Adamuz, “seguimos sin ver cambios reales”. Según ha indicado, persisten las limitaciones de velocidad, aumentan las incidencias y no se han asumido responsabilidades políticas.

La senadora también ha cuestionado el balance inversor del Gobierno en el corredor Madrid-Córdoba-Sevilla. “Pueden repetir que han invertido más de 500 millones de euros, pero la realidad es que los tiempos de viaje no han mejorado, sino que han empeorado, y las incidencias son cada vez más frecuentes”, ha señalado.

Casi diez millones en transporte alternativo

Durante su comparecencia, Casanueva ha dado a conocer datos obtenidos por el Grupo Popular en respuestas parlamentarias del Senado sobre el coste de los Planes Alternativos de Transporte activados por Renfe cuando el servicio ferroviario queda interrumpido.

Según ha explicado, durante 2025 Renfe destinó 9.277.815,86 euros en toda España a autobuses y taxis para sustituir al tren durante incidencias ferroviarias. De esa cantidad, casi tres millones correspondieron a Andalucía, cerca del 30% del total nacional.

En el caso de Córdoba, la senadora ha señalado que durante 2024 y 2025 el gasto en transporte alternativo superó el medio millón de euros. Además, solo durante la interrupción del tramo ferroviario de Adamuz en 2026, Renfe tuvo que destinar otros 645.360 euros a estos servicios, a los que habrá que añadir el coste del transporte por carretera que sigue cubriendo la conexión con Jaén.

Casanueva ha añadido que la incidencia registrada entre Antequera y Málaga obligó a gastar otros 2.576.272,01 euros en autobuses y taxis, por lo que, según ha subrayado, “los gastos en transporte alternativo en Andalucía ya superan los registrados durante todo 2025 cuando apenas hemos llegado a mitad de año”.

“Cuando Renfe tiene que gastar casi diez millones de euros en un año para sustituir al tren por autobuses y taxis, el problema ya no son las incidencias; el problema está en la gestión del propio servicio ferroviario”, ha afirmado.

“El mejor plan alternativo es que el tren llegue puntual”

La senadora del PP ha defendido que esos recursos deberían destinarse a reforzar el mantenimiento preventivo, modernizar infraestructuras, mejorar los sistemas eléctricos, renovar equipos y garantizar la fiabilidad del servicio.

“El mejor Plan Alternativo de Transporte es que el tren llegue puntual”, ha resumido Casanueva, que ha advertido además de una pérdida de confianza de los usuarios en el ferrocarril.

“No podemos normalizar que quien compra un billete no sepa si llegará a tiempo a su destino, ni que miles de trabajadores tengan que salir de casa con una o dos horas de margen por miedo a los retrasos”, ha insistido.

Por todo ello, Casanueva ha exigido al Gobierno un plan específico para el corredor Madrid-Córdoba-Sevilla, mayor transparencia sobre las causas de las incidencias, inversiones suficientes en mantenimiento, infraestructuras y recursos humanos, así como la ampliación y modernización de la estación ferroviaria de Córdoba.

“El ferrocarril es un servicio público esencial para la movilidad, la cohesión territorial y la competitividad económica. Desde el Partido Popular seguiremos defendiendo los derechos de los miles de ciudadanos que pagan su billete y merecen un servicio fiable, puntual y de calidad”, ha concluido.