Consumo de alcohol, petardos y venta ambulante, principales focos de los primeros 20 avisos de la ordenanza de convivencia en Córdoba

La Policía Local de Córdoba ha levantado este fin de semana 20 boletines informativos por conductas que quedarán sujetas al régimen sancionador de la nueva ordenanza municipal de convivencia ciudadana. Los avisos se han tramitado principalmente por consumo de alcohol en la vía pública, uso de petardos y venta ambulante sin autorización, según ha detallado este lunes el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca.

En concreto, los agentes realizaron nueve boletines informativos el viernes, siete el sábado y cuatro el domingo. Se trata de requerimientos previos a la aplicación efectiva de las multas, en una fase todavía informativa en la que la Policía Local explica a la ciudadanía los comportamientos que podrán ser denunciados una vez concluya el periodo de advertencia.

Coca ha explicado que estos avisos se refieren a conductas que "se van a sancionar de forma continuada" cuando la ordenanza entre en su fase sancionadora. Aunque el Ayuntamiento mantendrá durante agosto la información activa sobre la norma, el delegado ha situado el inicio de las multas aproximadamente entre mediados y finales de ese mes.

El responsable municipal ha defendido que la ordenanza es todavía un texto "joven" y que resulta necesario que la sociedad conozca con precisión "cuáles son los términos" de la regulación y las novedades que incorpora. No obstante, el Ayuntamiento ya empieza a marcar las conductas sobre las que pondrá el foco en las próximas semanas y entre ellas figuran el consumo de alcohol en la vía pública, los actos vandálicos, la realización de grafitis, la colocación de pancartas o carteles en semáforos, farolas o fachadas sin autorización, el uso indebido de fuentes públicas, la utilización de pirotecnia sin permiso, la venta ambulante no autorizada y determinados comportamientos que afectan a la convivencia, especialmente en el casco histórico.

Los primeros partes informativos incluyeron beber alcohol en la vía pública. / Manuel Murillo

Coca ha insistido en que el texto busca "ordenar la vida ordinaria de la ciudad" y preservar el espacio público. En ese sentido, ha señalado que el Ayuntamiento aplicará "todo el rigor de la ordenanza" para vigilar los comportamientos que puedan dañar el patrimonio histórico o el mobiliario urbano.

El Ayuntamiento reclamará el coste del daño

La nueva ordenanza contempla sanciones de hasta 3.000 euros para las infracciones más graves. Sin embargo, el delegado de Seguridad ha querido subrayar que la multa no será la única consecuencia para quienes causen daños a bienes públicos. El Ayuntamiento también podrá reclamar patrimonialmente el coste de reparación o reposición del daño causado. Coca ha puesto como ejemplo la realización de grafitis, la rotura de papeleras o cualquier otro desperfecto en elementos municipales. Según ha explicado, incluso en supuestos en los que una conducta no llegue a sancionarse por cuestiones jurídicas, el Ayuntamiento podrá reclamar el coste de reparar una fachada, sustituir una papelera o restaurar un bien dañado.

"Las sanciones pueden llegar a los 3.000 euros, pero los daños económicos para el patrimonio o para la ciudad pueden ser mucho mayores", ha advertido el delegado. El objetivo, ha añadido, es evitar que sean "todos los cordobeses" quienes tengan que asumir el coste de reparar los desperfectos provocados por comportamientos incívicos.

Agentes de la Policía Local de Córdoba, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

Por su parte, el oficial de la Policía Local Rubén Magaña ha destacado que los agentes están informando sobre las posibles infracciones y sobre los hechos que pueden ser denunciables. Magaña ha señalado que los ciudadanos están siendo "bastante receptivos" y colaboradores ante las explicaciones de la Policía Local. También ha destacado que la campaña se dirige a quienes visitan Córdoba, con el mensaje de que la ciudad es Patrimonio de la Humanidad "los 365 días del año" y que el cuidado de los bienes públicos debe implicar tanto a residentes como a turistas.

La ordenanza de convivencia ciudadana entró en vigor el pasado mes de marzo y regula conductas como el botellón, la venta de alcohol a menores, los actos vandálicos contra el mobiliario urbano, los grafitis, el baño o lavado de objetos en fuentes públicas, el uso de pirotecnia sin autorización y determinados comportamientos vinculados a despedidas de soltero y soltera.