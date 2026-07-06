Córdoba iluminará el aparcamiento de El Naranjo con nueve columnas de 12 metros con proyectores LED

El Ayuntamiento de Córdoba iluminará por fin el aparcamiento de El Naranjo dando respuesta a una demanda del vecindario de este barrio y del de Mirabueno, que ha tenido que aparcar sin prácticamente luz durante dos años. El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha informado este lunes de la aprobación por parte de la junta de gobierno local del expediente de contratación de la ejecución del nuevo alumbrado público en el aparcamiento de la calle de San Francisco Javier.

En su momento, el Ayuntamiento destinó a la construcción de este aparcamiento, que cuenta con 214 plazas, un importe de 92.504 euros, y ahora el presupuesto base de licitación del alumbrado asciende a 111. 845,70 euros. Con esta intervención, atiende tras numerosas quejas al respecto ante Urbanismo la petición de los vecinos que llegaron a protagonizar una protesta pública utilizando las linternas que aseguran deben llevar para poder aparar el coche en este parking por las noches.

Actuaciones previstas

Las actuaciones previstas que se van a hacer en este parking ejecutado por la Gerencia Municipal de Urbanismo pasan por la incorporación de un centro de mando telegestionado; la ejecución de nueva canalización de entrada del centro de mando hasta las distintas columnas; la instalación del nuevo circuito eléctrico y la colocación de nueve columnas de 12 metros de altura distribuidas por todo el espacio con proyectores LED de 97 vatios. Además, se van a instalar protectores a los báculos para que no se dañen a la hora del aparcamiento de los vehículos.

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El plazo de ejecución estimado de este contrato, una vez se firme el acta de replanteo, es de tres meses. El delegado Ruiz Madruga ha recordado que ha sido "un proyecto muy demandado por todos los vecinos de la zona, al que se le va a poder dar cumplimiento en los próximos meses".