Salmorejo, gazpacho y mazamorra: la cocina fría de Córdoba para sobrevivir a la ola de calor

Cuando el calor aprieta en Córdoba, la cocina cambia de ritmo. Se dice adiós a los guisos, al 'cuchareo', se aligeran las comidas y en la nevera ganan protagonismo las frutas, verduras y los ingredientes básicos para tener listo un gazpacho en cinco minutos. En una ciudad acostumbrada a convivir con tardes por encima de los 40 grados y noches tropicales en las que el calor no se termina de ir, hay tres recetas que funcionan casi como un refugio: el salmorejo, el gazpacho y la mazamorra.

Son fríos, sencillos, profundamente mediterráneos y mucho más distintos entre sí de lo que a veces se piensa. Los tres comparten algo esencial: nacen de la cocina popular, del aprovechamiento del pan, del aceite de oliva virgen extra y de los productos de cercanía y temporada. Pero cada uno tiene su carácter, su textura y su momento del día.

El salmorejo es Córdoba en plato hondo, el gazpacho es la bebida fresca de la huerta andaluza, y la mazamorra, más antigua y menos conocida por el visitante, es la memoria blanca de una cocina anterior a la llegada del tomate.

El salmorejo: el rey frío de Córdoba

El salmorejo en Córdoba no es solo una receta, es una identidad. Pues el salmorejo no es salmorejo, es salmorejo cordobés. Su versión más reconocible se elabora con tomate maduro, pan, aceite de oliva virgen extra, ajo y sal. Después, ya en el plato, llegan los clásicos: huevo duro picado, jamón serrano y un hilo de aceite.

La clave del buen está en la textura y en esta interviene un elemento esencial, autóctono, como es el pan de telera. El salmorejo no debe quedar líquido, sino denso, fino y cremoso. Es lo que le diferencia, en parte del gazpacho, pues se come con cuchara. Mientras el gazpacho busca ligereza, el salmorejo busca cuerpo. Por eso admite mejor una tapa, una media ración o un primer plato contundente, especialmente si se acompaña con jamón y huevo.

Plato de salmorejo / CÓRDOBA

Aunque hoy parezca inseparable del tomate, su historia se entiende mejor como una evolución de las cremas frías de pan, ajo, aceite y sal. El tomate llegó después, cuando se incorporó plenamente a la cocina popular española tras su llegada de América. La receta actual es, por tanto, una simbiosis perfecta entre la base humilde del pan y el color rojo de la huerta.

Receta básica de salmorejo cordobés

Para cuatro personas: un kilo de tomates maduros, unos 200 gramos de pan de miga compacta (mejor de telera), 100 mililitros de aceite de oliva virgen extra, medio diente de ajo —o uno entero, si se busca más intensidad— y sal.

Se tritura primero el tomate, se incorpora el pan para que absorba el jugo, se añade el ajo y la sal, y se emulsiona con el aceite hasta lograr una crema espesa y brillante. Y después, a la nevera para servirlo frío.

Calle del Salmorejo Cordobés. / Córdoba

El gazpacho: la huerta hecha vaso

El gazpacho andaluz es otra cosa. También puede llevar pan, tomate, ajo, aceite y sal, pero suma pepino, pimiento, vinagre y agua. Su vocación es más ligera y refrescante. En Córdoba, como en buena parte de Andalucía, funciona como entrante, merienda salada o bebida de nevera para recuperar el cuerpo después de una mañana de calor.

Su historia está ligada a la cocina campesina y al aprovechamiento de los productos de temporada. Antes del tomate, ya existían sopas frías elaboradas con pan, ajo, aceite, vinagre y agua. Con el tiempo, el gazpacho se convirtió en una de las fórmulas más eficaces para hidratarse y comer verduras en verano sin encender el fuego.

La diferencia con el salmorejo es clara: el gazpacho es más líquido, más ácido, más vegetal y más bebible. Puede servirse en vaso, en jarra o en cuenco con guarnición de verduras picadas. En días de calor fuerte, es casi una bebida isotónica de la cocina tradicional.

El gazpacho, la bebida del verano con raíz andaluza / CÓRDOBA

Receta básica de gazpacho andaluz

Para cuatro personas: un kilo de tomate maduro, un pimiento verde, medio pepino, un trozo pequeño de cebolla, un diente de ajo, pan —opcional y en poca cantidad—, aceite de oliva virgen extra, vinagre, sal y agua fría.

Se tritura todo, se ajusta de sal y vinagre, se cuela si se quiere más fino y se enfría varias horas.

La mazamorra: la abuela blanca del salmorejo

La mazamorra cordobesa es quizá el plato más sorprendente de esta ruta gastronómica fría. Para quien no lo haya probado, puede recordar al ajoblanco, pero con una textura más densa y una personalidad propia. Se elabora con almendras, pan, ajo, aceite de oliva virgen extra, sal y, según la receta, un toque de vinagre.

Es una crema blanca, suave y poderosa, que mira hacia la cocina andalusí y hacia las elaboraciones anteriores al uso generalizado del tomate. Por eso suele presentarse como una antecesora del salmorejo: una crema fría de pan y aceite a la que el tomate aún no había llegado.

En Córdoba ha vivido una segunda juventud gracias a tabernas y restaurantes que la han recuperado como entrante veraniego. Se sirve a menudo con uvas, manzana, pasas, almendras tostadas, mojama o incluso con sardina ahumada, según la casa. Es menos refrescante que el gazpacho, pero más elegante y envolvente.

Mazamorra de melocotón con coulis de mango, curry y atun rojo ahumado de La Montillana. / La Montillana

Receta básica de mazamorra cordobesa

Para cuatro personas: 200 gramos de almendra cruda pelada, 150 gramos de pan asentado, un diente de ajo pequeño, aceite de oliva virgen extra, sal, agua fría y un toque de vinagre.

Se remoja el pan, se tritura con las almendras, el ajo, la sal y el agua, y se emulsiona con el aceite hasta conseguir una crema fina y espesa. La guarnición marca el carácter: uvas para una versión fresca, mojama para una más salina, o almendra tostada para reforzar el sabor.