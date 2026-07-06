Casi 19.000 cordobeses sostienen la labor de Cruz Roja en Córdoba en su 162 aniversario

Cruz Roja Española cumple este lunes, 6 de julio, 162 años de historia y compromiso humanitario con una amplia red de apoyo en Córdoba. La institución cuenta en la provincia con cerca de 19.000 personas vinculadas a su labor social, entre voluntariado, socios y plantilla laboral, una base solidaria que permite a la organización atender cada año numerosas situaciones de vulnerabilidad.

En concreto, Cruz Roja suma en Córdoba 3.639 personas voluntarias o asimiladas, 15.031 socios y socias y algo más de 200 trabajadores y trabajadoras. Todas ellas hacen posible la actividad diaria de una entidad que mantiene presencia no solo en la capital, sino también en otros once municipios de la provincia.

La organización está implantada en Baena, Montilla, Lucena, Hinojosa del Duque, Priego de Córdoba, Rute, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Palma del Río, Puente Genil y Villanueva de Córdoba, además de la ciudad de Córdoba. Esta red territorial permite a Cruz Roja llegar a miles de personas que necesitan apoyo en distintos momentos de dificultad.

“Detrás de las cifras hay personas, familias, infancia, jóvenes, mayores… que atraviesan situaciones muy difíciles y a las que nuestra organización conoce de cerca e intenta ayudar gracias al compromiso cotidiano del voluntariado y de los socios y socias”, destaca Cándida Ruiz, presidenta provincial de Cruz Roja.

Acompañamiento a personas mayores por voluntarios de Cruz Roja. / CÓRDOBA

De asistencia a mayores a población inmigrante

La labor de Cruz Roja en Córdoba abarca prácticamente todos los sectores de población. Sus programas atienden a personas mayores, infancia, jóvenes, personas con discapacidad, población inmigrante y refugiada, mujeres en situación de dificultad social, personas sin hogar y familias con escasos recursos económicos. La institución también participa en iniciativas de ayuda humanitaria y cooperación internacional.

La mayor parte de las personas que colaboran con Cruz Roja en la provincia se concentra en la capital. Según los datos facilitados por la entidad, el 73% de esos casi 19.000 miembros se encuentra en Córdoba ciudad, mientras que el resto se reparte entre las once asambleas locales activas.

La presencia de Cruz Roja Córdoba por municipios

Por localidades, Puente Genil cuenta con 693 personas vinculadas a Cruz Roja; Lucena, con 665; Pozoblanco, con 661; Valle del Guadiato, con 559; Baena, con 477; Priego de Córdoba, con 430; Palma del Río, con 358; Montilla, con 350; Hinojosa del Duque, con 280; Villanueva de Córdoba, con 279; y Rute, con 266.

Desde Cruz Roja destacan que la solidaridad de la población cordobesa resulta esencial para mantener la respuesta ante las peticiones de ayuda que recibe la organización. Aun así, la entidad insiste en la necesidad de seguir sumando colaboraciones, especialmente en un contexto en el que muchas familias continúan atravesando dificultades económicas y sociales.

Con 162 años de trayectoria, Cruz Roja mantiene en Córdoba una estructura sustentada por el voluntariado, la implicación ciudadana y el trabajo profesional de sus equipos. Una red que, según la organización, sigue siendo imprescindible para atender a quienes peor lo están pasando en la provincia.