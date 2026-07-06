Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OCU Zona militarFichajes Córdoba CFFuturos barriosMapa habitabilidad CórdobaTurismo CórdobaHelados CórdobaJuanma MorenoFestival de la GuitarraIncendio en PeñarroyaOla de calorVox-Blas InfanteHermanos Bonillo
instagramlinkedin

SOLIDARIDAD

Casi 19.000 cordobeses sostienen la labor de Cruz Roja en Córdoba en su 162 aniversario

La organización humanitaria sostiene su actividad en la provincia gracias a 3.639 voluntarios, más de 15.000 socios y una plantilla superior a los 200 trabajadores

Personal de Cruz Roja

Personal de Cruz Roja / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Roso

Cruz Roja Española cumple este lunes, 6 de julio, 162 años de historia y compromiso humanitario con una amplia red de apoyo en Córdoba. La institución cuenta en la provincia con cerca de 19.000 personas vinculadas a su labor social, entre voluntariado, socios y plantilla laboral, una base solidaria que permite a la organización atender cada año numerosas situaciones de vulnerabilidad.

En concreto, Cruz Roja suma en Córdoba 3.639 personas voluntarias o asimiladas, 15.031 socios y socias y algo más de 200 trabajadores y trabajadoras. Todas ellas hacen posible la actividad diaria de una entidad que mantiene presencia no solo en la capital, sino también en otros once municipios de la provincia.

La organización está implantada en Baena, Montilla, Lucena, Hinojosa del Duque, Priego de Córdoba, Rute, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Palma del Río, Puente Genil y Villanueva de Córdoba, además de la ciudad de Córdoba. Esta red territorial permite a Cruz Roja llegar a miles de personas que necesitan apoyo en distintos momentos de dificultad.

“Detrás de las cifras hay personas, familias, infancia, jóvenes, mayores… que atraviesan situaciones muy difíciles y a las que nuestra organización conoce de cerca e intenta ayudar gracias al compromiso cotidiano del voluntariado y de los socios y socias”, destaca Cándida Ruiz, presidenta provincial de Cruz Roja.

Acompañamiento a personas mayores por voluntarios de Cruz Roja.

Acompañamiento a personas mayores por voluntarios de Cruz Roja. / CÓRDOBA

De asistencia a mayores a población inmigrante

La labor de Cruz Roja en Córdoba abarca prácticamente todos los sectores de población. Sus programas atienden a personas mayores, infancia, jóvenes, personas con discapacidad, población inmigrante y refugiada, mujeres en situación de dificultad social, personas sin hogar y familias con escasos recursos económicos. La institución también participa en iniciativas de ayuda humanitaria y cooperación internacional.

La mayor parte de las personas que colaboran con Cruz Roja en la provincia se concentra en la capital. Según los datos facilitados por la entidad, el 73% de esos casi 19.000 miembros se encuentra en Córdoba ciudad, mientras que el resto se reparte entre las once asambleas locales activas.

La presencia de Cruz Roja Córdoba por municipios

Por localidades, Puente Genil cuenta con 693 personas vinculadas a Cruz Roja; Lucena, con 665; Pozoblanco, con 661; Valle del Guadiato, con 559; Baena, con 477; Priego de Córdoba, con 430; Palma del Río, con 358; Montilla, con 350; Hinojosa del Duque, con 280; Villanueva de Córdoba, con 279; y Rute, con 266.

Desde Cruz Roja destacan que la solidaridad de la población cordobesa resulta esencial para mantener la respuesta ante las peticiones de ayuda que recibe la organización. Aun así, la entidad insiste en la necesidad de seguir sumando colaboraciones, especialmente en un contexto en el que muchas familias continúan atravesando dificultades económicas y sociales.

Noticias relacionadas y más

Con 162 años de trayectoria, Cruz Roja mantiene en Córdoba una estructura sustentada por el voluntariado, la implicación ciudadana y el trabajo profesional de sus equipos. Una red que, según la organización, sigue siendo imprescindible para atender a quienes peor lo están pasando en la provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
  2. Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
  3. Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
  4. Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
  5. Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
  6. Localizan sin vida al hombre desaparecido desde el 1 de julio en Córdoba
  7. La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
  8. La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados

Casi 19.000 cordobeses sostienen la labor de Cruz Roja en Córdoba en su 162 aniversario

Casi 19.000 cordobeses sostienen la labor de Cruz Roja en Córdoba en su 162 aniversario

Virginia Troconis rompe su silencio tras suspender el cumpleaños de 'El Cordobés': "No teníamos ‘mood’ de celebración"

Virginia Troconis rompe su silencio tras suspender el cumpleaños de 'El Cordobés': "No teníamos ‘mood’ de celebración"

Salmorejo, gazpacho y mazamorra: la cocina fría de Córdoba para sobrevivir a la ola de calor

Salmorejo, gazpacho y mazamorra: la cocina fría de Córdoba para sobrevivir a la ola de calor

Avanza la transformación universitaria de la Zona Militar: la UCO se fija 2027 como horizonte para licitar el proyecto

Avanza la transformación universitaria de la Zona Militar: la UCO se fija 2027 como horizonte para licitar el proyecto

El PSOE pregunta por las cámaras de los carteles 'fake' contra Ambrosio y el Ayuntamiento dice que no hay petición judicial

El PSOE pregunta por las cámaras de los carteles 'fake' contra Ambrosio y el Ayuntamiento dice que no hay petición judicial

Manuel Rivera, catedrático experto en turismo: "Hay que pensar más en los vecinos de Córdoba cuando se habla de modelo turístico"

Manuel Rivera, catedrático experto en turismo: "Hay que pensar más en los vecinos de Córdoba cuando se habla de modelo turístico"

El Ayuntamiento de Córdoba pide rechazar la demanda para que Villarrubia sea un ente autónomo

El Ayuntamiento de Córdoba pide rechazar la demanda para que Villarrubia sea un ente autónomo

La dorsal arrasa Córdoba e impacta en el inicio de la semana con tres jornadas de calor extremo: estas son las máximas que marcarán los termómetros

La dorsal arrasa Córdoba e impacta en el inicio de la semana con tres jornadas de calor extremo: estas son las máximas que marcarán los termómetros
Tracking Pixel Contents