Virginia Troconis rompe su silencio tras suspender el cumpleaños de 'El Cordobés': "No teníamos ‘mood’ de celebración"

Ni fotos familiares ni celebración o una imagen de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ soplando las velas de una tarta. El diestro ya retirado cumplió 58 años el pasado 30 de junio en pleno mutismo familiar y sin dar cuenta de ello en sus redes sociales, donde tanto él como su mujer Virginia Troconis, suelen compartir los detalles de su vida familiar y en especial de eventos tan señalados.

Ahora ha sido la propia Troconis la que a través de las stories de su perfil oficial en Instagram ha roto su silencio para desvelar el motivo de esta ausencia. Con el mensaje de ‘Love of my life’ (amor de mi vida), la influencer explicaba: “El día 30 fue su cumple. Aunque esta semana no ha sido fácil, no teníamos ‘mood’ de celebración. Mi vida, qué bien llevados tus 58, que sigamos celebrando la vida juntos”.

Story publicada por Virginia Troconis / INSTAGRAM

‘El Cordobés’ y su mujer, consternados por el terremoto en Venezuela

La causa de la cancelación de las celebraciones han sido los terremotos en Venezuela, ocurridos el pasado 24 de junio, días antes del cumpleaños del torero, y que han conmocionado al mundo por el nivel de una tragedia que ya ha dejado más de 3.300 muertos.

Cabe recordar que Virginia Troconis es venezolana y, aunque su ciudad natal, Valencia, no está entre los municipios afectados por el seísmo, ha permanecido muy pendiente de la actualidad de su país e informado a través de sus redes sociales de las novedades. “Con el corazón roto y con una tristeza tremenda, con un nudo en la garganta y solo con ganas de llorar y abrazar a los míos. Qué duro es ver a tu país sufrir tanto, tantas desgracias, tantas injusticias y estar tan lejos. Como duele, duele pensar en tantas familias que estarán sufriendo por su gente , por sus casas, por la incertidumbre de todo lo que viene. Mi familia está bien. Gracias a Dios y a la Virgencita”, expresó en un mensaje en redes sociales.

Reaparición en el concierto de Juan Luis Guerra en Sevilla

Este domingo, Manuel Díaz 'El Cordobés' y su mujer han reaparecido en el concierto de Juan Luis Guerra en el Icónica Santalucía Fest de Sevilla, adonde han acudido junto a la hija que el diestro tiene con Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz, según ha recogido Chance de Europa Press.

"Es uno de mis cantantes preferidos, un regalo que Virginia me quería hacer un poco por cumpleaños aunque no lo hemos celebrado mucho porque hemos estado un poquito tristes con el tema de Venezuela la verdad", ha expresado el cordobés ante las cámaras, revelando que a pesar de que su familia política "gracias a Dios está bien, lo están pasando muy mal y ha sido muy triste el tema. A ver si las cosas se van arreglando poco a poco".

"Virginia está triste porque la verdad que es mucha impotencia. Yo creo que Venezuela es un país fantástico, yo lo conozco bien, la gente de Venezuela son personas extraordinarias y el cariño que siempre me han demostrado a mí... Y me siento como que soy de allí, ¿no? Es que así lo siento y la verdad que es muy triste lo que se ha vivido, lo que se está viviendo y ha sido una tragedia muy, muy... Más de lo que nos imaginamos" ha afirmado muy emocionado.

Como ha desvelado, "yo conozco bien La Guaira -una de las zonas más castigadas por los seísmos- porque siempre que llegamos a la zona del aeropuerto, me he quedado en un hotel a dormir que el hotel se ha caído entero, en ese hotel me quedé yo con mi hijo hace unos años cuando fuimos a Venezuela y me acuerdo perfectamente del hotel, ese hotel ha desaparecido, entonces claro, el impacto".