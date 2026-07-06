Condenado a cinco años y tres meses de cárcel por agresiones sexuales a una niña de 14 años en Córdoba

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a cinco años y tres meses de cárcel a un hombre de 21 años como autor de dos delitos de agresión sexual, con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, sobre una menor de 14 años de edad, en el momento de los hechos ocurridos en una casa de una localidad cordobesa.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que una tarde a finales del mes de junio de 2018, la menor, mientras se encontraba en su domicilio recibió un mensaje de WhatsApp del procesado, con el que mantuvo una conversación en el curso de la cual él le propuso que acudiese a su domicilio. Una vez allí, el acusado, "con ánimo de satisfacer su deseo sexual, y a sabiendas de que la víctima era menor de 16 años", supuestamente cometió uno de los dos delitos.

Posteriormente, en fecha no determinada, pero en todo caso en julio de 2018, el procesado volvió a citarse con la perjudicada, "con la excusa de enseñarle su nueva vivienda en la localidad", de modo que, una vez allí, "y con idéntico ánimo de satisfacer su deseo sexual y con plena consciencia de que la víctima era menor de 16 años", presuntamente cometió el segundo delito.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de los agentes de la autoridad mediante una denuncia de los representantes legales de la menor en ese mismo mes de julio de 2018. Como consecuencia de lo sucedido, la víctima sufrió sintomatología depresiva leve, deterioro de autoestima e inadaptación en los ámbitos personal, social y escolar, precisando de terapia psicológica.

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Además de los años de prisión, el acusado ha sido condenado a ocho años de orden de alejamiento, otros ocho años de libertad vigilada, 15 años y tres meses de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que comporte contacto regular y directo con menores de edad, y que indemnice a la menor en la suma de 6.000 euros.