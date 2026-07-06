El Colegio Ferroviario mapea la habitabilidad de Córdoba: cuatro barrios con carencias en sombra, fuentes y carril bici

El alumnado de primero del Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social del Colegio Ferroviario de Córdoba ha realizado un estudio sobre la habitabilidad de cuatro barrios de la ciudad, una cuestión que no depende solo de grandes infraestructuras, sino también de pequeños elementos urbanos que impactan directamente al día a día de los vecinos. Caminar sin obstáculos, poderse sentar en un banco, encontrar sombra, beber agua, cruzar con seguridad o moverse en bicicleta son algunas de los puntos analizados en este mapeo desarrollado dentro del módulo de Promoción de la Autonomía Personal que se imparte en el centro escolar. Precisamente este año, este ciclo ha ganado el Premio Especial del Jurado en los Premios Aula2030, organizados por la Fundación CUCO, por un proyecto similar que se planteó: ¿Es Córdoba una ciudad accesible?

El estudio realizado este curso por los alumnos del Colegio Ferroviario combina el análisis de barreras arquitectónicas y accesibilidad con un mapeo sobre habitabilidad en cuatro zonas de Córdoba: Guadalquivir, Valdeolleros/Santa Rosa, Fuensanta y casco histórico. Para hacerlo, los alumnos han observado y contabilizado elementos cotidianos que condicionan la calidad de vida en el espacio público, como la existencia o ausencia de mobiliario urbano del tipo papeleras, bancos, zonas verdes, carriles bici, sombra, fuentes, accesibilidad y mantenimiento urbano.

Conclusiones del estudio

El estudio concluye que los cuatro barrios analizados cuentan con espacios de encuentro, zonas verdes y puntos positivos para la convivencia, pero también arrastran déficits que se repiten en todos ellos como la falta de sombra, la escasez de fuentes públicas, problemas de mantenimiento, acerados deteriorados, carencias de accesibilidad y pocos carriles bici.

Niños jugando al fútbol en el barrio de la Fuensanta. / Pablo Cabrera

Por barrios, el del Guadalquivir aparece como la zona de las estudiadas con mayor desequilibrio, con 83 puntos verdes frente a 166 negros. Así, según el mapeo realizado por el alumnado del Colegio Ferroviario, el Guadalquivir tiene muchas zonas verdes, pero acusa abandono, falta de sombra, escasez de fuentes y problemas de mantenimiento. Respecto a la zona de Valdeolleros/Santa Rosa suma 149 puntos verdes y 209 negros, destacando por su arbolado, papeleras y vida de barrio, aunque con acerados deteriorados con desniveles y falta de losas, muchos tocones, pocos carriles bici y fuentes insuficientes. Además, hay pocas fuentes y algunas no funcionan. También se observan pocos contenedores de basura en zonas bastante aglomeradas.

Fuensanta y casco histórico, mejor equilibrados

En el barrio de la Fuensanta, por su parte, registra 121 puntos verdes y 102 negros, con una valoración relativamente equilibrada gracias a sus espacios abiertos y arbolados, aunque presenta parques infantiles expuestos al sol, falta de carriles bici y papeleras saturadas.

Por último, el casco histórico muestra casi un empate, con 66 puntos verdes y 65 negros: se valoran sus plazas, la limpieza, la sombra y el bajo tráfico en algunas zonas, pero se señalan carencias de fuentes, carril bici y sombra en determinadas calles, además de solares abandonados y edificios sin uso.

El proyecto ha combinado el trabajo de campo con una campaña de sensibilización en redes sociales. Según el centro educativo, el alumnado publicó cinco vídeos en Instagram que superaron las 20.000 visualizaciones, aunque el vídeo específico del barrio Guadalquivir alcanzó por sí solo más de 104.000 visualizaciones.