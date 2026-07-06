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OLA DE CALOR

El calor extremo deja ya un ingresado en Córdoba y dispara las atenciones sanitarias en Andalucía

Ocho de cada diez afectados son hombres con una media de 54 años, según los datos facilitados por el consejero Antonio Sanz

Ola de calo en Córdoba.

Ola de calo en Córdoba. / Manuel Murillo / COR

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

Los servicios de urgencias de Andalucía han atendido ya a 800 personas por las altas temperaturas desde el inicio de la segunda ola de calor en la comunidad, que comenzó el pasado 4 de julio. Actualmente, hay cinco personas ingresadas por golpes de calor, una de ellas en Córdoba, de un total de nueve casos registrados en estos días.

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía en funciones, Antonio Sanz, ha informado este lunes de que en la actualidad hay una persona ingresa en Córdoba por efectos del calor. En Andalucía esta cifra se eleva a nueve personas: tres casos en Almería, dos en Cádiz, otros dos en Sevilla, uno en Córdoba y Jaén. Además, el consejero ha recordado que en lo que va de verano ya se han registrado dos fallecimientos en la comunidad andaluza por este motivo.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, durante el acto de toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. A 5 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El recién investido presidente de la Junta de Andalucía para la XIII legislatura, Juanma Moreno, toma posesión de su cargo tras ser elegido el jueves, en segunda votación del Parlamento andaluz, con el respaldo de los 53 diputados del PP-A y los 15 de Vox, formación con la que previamente suscribió un 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía'. 05 JULIO 2026 Joaquín Corchero / Europa Press 05/07/2026. Antonio Sanz;María del Carmen Castillo;Juanma Moreno;Joaquín Corchero;

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, durante el acto de toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. A 5 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El recién investido presidente de la Junta de Andalucía para la XIII legislatura, Juanma Moreno, toma posesión de su cargo tras ser elegido el jueves, en segunda votación del Parlamento andaluz, con el respaldo de los 53 diputados del PP-A y los 15 de Vox, formación con la que previamente suscribió un 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía'. 05 JULIO 2026 Joaquín Corchero / Europa Press 05/07/2026. Antonio Sanz;María del Carmen Castillo;Juanma Moreno;Joaquín Corchero; / Europa Press/Joaquín Corchero/Córdoba

Anticipación, prevención y coordinación

Desde el Gobierno andaluz se ha querido lanzar el mensaje de que se está trabajando desde la anticipación, la prevención y la coordinación entre todas las administraciones para minimizar los efectos de las altas temperaturas, aunque han pedido concienciación a la ciudadanía y responsabilidad ante las altas cifras de afectados por las altas temperaturas. Así, según las cifras facilitadas por Antonio Sanz, desde el inicio de la campaña se han registrado en el sistema público sanitario 800 urgencias relacionadas con el calor, de las que 564 fueron atendidas en atención primaria y 236 en hospitales. Asimismo, hasta el 4 de julio se han notificado 9 casos de golpe de calor con ocho pacientes hospitalizados.

Perfil de los afectados

La mayoría de los afectados son hombres y con una edad media de 54 años. "Una vez más se demuestra que son los que más pequeños pero también las personas mayores y aquellos con patologías previas las personas que tenemos que cuidar más", ha dicho Antonio Sanz. "No podemos bajar la guardia ante el calor es fundamental cumplir con todas las normas de prevención".

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En este sentido, el consejero ha recordado la necesidad de estar constantemente hidratados, evitar la exposición al sol especialmente en las horas centrales del día, utilizar ropa ligera, permanecer en lugares frescos y ventilados y prestar atención a niños, a mayores y a personas con enfermedades crónicas, ya que son los colectivos más vulnerables.

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