El Ayuntamiento de Córdoba pide rechazar la demanda para que Villarrubia sea un ente autónomo

El Ayuntamiento de Córdoba ha pedido a los juzgados que se inadmitan o se desestimen las pretensiones de la Asociación de Vecinos por la Autonomía de Villarrubia, que reclama desde hace meses iniciar la tramitación para constituir la barriada de Villarrubia como un ente territorial inferior al municipio sin personalidad jurídica propia. Dicha asociación presentó en el mes de abril un recurso en el juzgado de lo Contencioso Administrativo al entender que el Ayuntamiento no había respondido al inicio del expediente para que la zona pudiera convertirse en un ente con autonomía propia.

El objetivo de los vecinos de Villarrubia pasa por conquistar mayor autonomía para su territorio, ya sea como pidió inicialmente a través de una entidad local autónoma (ELA) o como un ente con cierto poder de decisión, pero inferior a la categoría de municipio. Esta pretensión vecinal no es nueva en absoluto, de hecho se remonta a principios de los años 90, aunque fue en 2024 cuando este objetivo ciudadano se reactivó. Además de recabar firmas, los vecinos han llevado a cabo reivindicaciones de diversa índole, incluida su presencia en el Pleno de Córdoba.

No es la primera vez que la asesoría jurídica se pronuncia sobre este particular. De hecho, hace dos años ya sostuvo que no hay cobertura legal para que Villarrubia sea una ELA. Ahora, en parte, la defensa municipal reitera estos argumentos jurídicos para rechazar la pretensión de parte del vecindario de Villarrubia.

Argumentos del Ayuntamiento

El Ayuntamiento sostiene, en primer lugar, que no hay silencio administrativo desestimatorio válido, porque la subsanación presentada por la asociación se remitió por error al área de Alcaldía y no a la secretaría del Pleno ni a Presidencia. Una vez detectado el error, el concejal delegado de Presidencia dictó resolución el 4 de mayo de 2026 ordenando continuar la tramitación del expediente. Por ello, considera que la pretensión principal ya ha sido satisfecha extraprocesalmente y que el recurso se dirige contra un acto no impugnable.

Vecinos de Villarrubia hicieron entrega de 2.600 firmas pidiendo mayor autonomía. / CÓRDOBA

En cuanto al fondo de la cuestión, la asesoría jurídica municipal afirma que no existe base legal para crear una nueva entidad local autónoma o ente territorial inferior al municipio con personalidad jurídica propia. Argumenta que la reforma estatal de 2013 de la Ley de Bases de Régimen Local eliminó la posibilidad de crear nuevas entidades locales menores con personalidad jurídica, manteniendo solo las ya existentes con anterioridad si cumplen determinados requisitos.

Entidades descentralizadas y órganos de gestión desconcentrada

La respuesta distingue entre entidades descentralizadas y órganos de gestión desconcentrada. Según el Ayuntamiento, lo que hoy permite la normativa son órganos sin personalidad jurídica, del tipo de distritos, barrios, aldeas o pedanías, pero no nuevas entidades locales autónomas. Además, subraya que estos órganos dependen de la potestad de autoorganización municipal y no nacen de un derecho subjetivo de los vecinos.

El escrito añade que Córdoba es un municipio de gran población, por lo que ya está obligada a organizarse territorialmente mediante distritos. En aplicación de esa normativa, el Ayuntamiento aprobó el Reglamento de las Juntas Municipales de Distrito, que divide el término municipal en diez distritos. Villarrubia ya forma parte del Distrito Periurbano Oeste-Sierra, junto con El Higuerón y Trassierra.

Protesta de Villarrubia en el pleno de Córdoba / CÓRDOBA

Villarrubia ya cuenta con un órgano de participación

Por eso, la defensa municipal considera que la demanda omite un dato esencial: Villarrubia ya cuenta con un órgano de participación y de gestión desconcentrada a través de su distrito. A juicio del Consistorio cordobés, la asociación no ha impugnado el Reglamento de Juntas Municipales de Distrito ni ha pedido formalmente la creación de un nuevo distrito exclusivo para Villarrubia, por lo que la pretensión carecería de objeto y fundamento jurídico.

En conclusión, el Ayuntamiento solicita al tribunal que declare la inadmisibilidad del recurso por inexistencia de silencio administrativo desestimatorio o, en su defecto, que lo desestime íntegramente porque no existe derecho de los vecinos a constituirse en ente territorial inferior al municipio, porque Villarrubia ya está integrada en un distrito municipal y porque la normativa vigente no permite crear una entidad como la solicitada. También pide la imposición de costas a la asociación demandante por considerar que la demanda se ha interpuesto con temeridad y mala fe.