El Ayuntamiento de Córdoba añade nuevas fechas para las actividades nocturnas de 'Kayak Starlight' y las rutas astronómicas este verano

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de su Delegación de Participación Ciudadana, ha ampliado la programación de algunas de las actividades nocturnas que propone para este verano debido a la alta demanda que han generado. En concreto, se ofrecerán más plazas en las actividades de Kayak Starlight y la ruta astronómica El sonido de las estrellas ante la alta demanda de inscripciones para las sesiones inicialmente previstas.

En el caso de Kayak Starlight, la ruta prevista inicialmente para el 18 de julio en el embalse de La Encantada, en Trassierra, contará con una nueva sesión el 24 de julio, mientras que la programada para el 11 de julio en San Rafael de Navallana, en Alcolea, se ampliará con una segunda fecha el 12 de julio.

Esta actividad propone un paseo nocturno en kayak por los embalses de La Encantada y San Rafael de Navallana para observar el cielo y conocer las curiosidades y leyendas que esconde.

Recorrido nocturno para ver las estrellas

Por su parte, la ruta astronómica El sonido de las estrellas, que consiste en un recorrido nocturno por el entorno natural para descubrir el nombre y la historia de las estrellas, acompañado por música de guitarra flamenca y una degustación de productos Denominación de Origen, también contará con dos nuevas sesiones. A la actividad prevista para el 10 de julio en Trassierra se suma una nueva el 25 de julio, mientras que la programada para el 17 de julio en Cerro Muriano se ampliará con una segunda fecha el 19 de julio.

Las plazas disponibles para estas nuevas fechas se adjudicarán entre las personas que actualmente permanecen en lista de espera, en torno a 300 en cada una de ellas, por lo que no será necesario abrir un nuevo proceso de inscripción.

Gran acogida de las actividades

La delegada de Participación Ciudadana, Eva Contador, ha destacado que “la ampliación de estas actividades responde a la gran acogida que está teniendo la programación para este verano, que desde su inicio, el pasado 23 de junio, está registrando un gran éxito de participación en las diferentes propuestas organizadas en los barrios y barriadas periféricas de la ciudad”. Asimismo, Contador ha señalado que “con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa ofreciendo alternativas de ocio gratuitas y de calidad durante los meses de verano, fomentando la convivencia vecinal y el disfrute de nuestro patrimonio natural”.