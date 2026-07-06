El Ayuntamiento de Córdoba agiliza las ayudas a caseteros para la Feria de 2026 y lanza las subvenciones del comercio de proximidad

La junta de gobierno local ha aprobado este lunes las subvenciones para apoyar los gastos derivados de la instalación y montaje de casetas a cargo de asociaciones, entidades y colectivos en el recinto ferial de El Arenal con motivo de la celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026. El delegado de Fiestas y Tradiciones Populares, Julián Urbano, que esta semana interviene precisamente en el Pleno de Córdoba para dar cuenta de la pasada edición de la Feria, ha destacado la premura que ha tenido este año el Ayuntamiento de Córdoba en aprobar estas ayudas a los caseteros por un montante de 300.000 euros. En total, este año se instalaron 85 casetas en El Arenal y todas ellas podrán beneficiarse de estas subvenciones.

Interior de una caseta de la Feria de Córdoba. / Córdoba

Cada entidad tendrá derecho a obtener una ayuda máxima de 15.000 euros y solicitar una o dos de las cinco 5 líneas de subvenciones que se contemplan. Las solicitudes podrán hacerse hasta el 15 de julio. El delegado ha recordado que, entre otras cuestiones, se incentivará el hecho de que las casetas sean de nueva instalación o que alberguen puntos violeta. Estas subvenciones del área de Fiestas y Tradiciones cubren, en general, gastos de instalación, montaje, carpas, aseos públicos, aire acondicionado y cerramientos.

Unas ayudas desde 2023

El Ayuntamiento de Córdoba comenzó a dar estas ayudas para el montaje de casetas en 2023, cuando los caseteros se quejaron de los altos costes de las instalaciones y del encarecimiento del montaje. Julián Urbano ha indicado que estas ayudas son la expresión máxima del "salto de calidad" que ha dado el Ayuntamiento respecto a la Feria y ha recordado que fue "un compromiso" con las entidades que montan caseta, "que son los verdaderos interesados en que la feria funcione bien y que vaya al ritmo que está yendo estos últimos años", ha señalado.

Ayudas al comercio

Por otro lado, se ha aprobado la concesión definitiva de las ayudas para la promoción y la dinamización del comercio de cercanía 2026 y las ayudas para la campaña de Navidad 2026-2027. Además, la junta de gobierno local ha aprobado la contratación del suministro de productos para el pasacalles de la Cartera Real, la Cabalgata de los Reyes Magos y las cabalgatas de las barriadas periféricas (Santa Cruz, Alcolea, Cerro Muriano, Villarrubia, el Higuerón y Trassierra). El contrato incluye 140.000 bolsas de extrusionado, 21 toneladas de golosinas y 2,2 toneladas de caramelos con un presupuesto total de 107. 900 974 euros.