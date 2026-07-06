Universidad de Córdoba
Avanza la transformación universitaria de la Zona Militar en Córdoba: la UCO se fija 2027 como horizonte para licitar el proyecto
El informe de viabilidad ya ha sido entregado y la UCO trabaja en definir las necesidades para su nuevo espacio en el casco histórico
La Universidad de Córdoba encara una nueva fase en uno de sus proyectos estratégicos en el casco histórico: la recuperación de la antigua Zona Militar, junto a la plaza de la Trinidad. Tras recibir el informe de viabilidad encargado para estudiar sus posibles usos, la institución trabaja ahora en definir qué necesita y qué modelo desarrollará en un edificio llamado a aliviar la falta de espacio de Filosofía y Letras y a abrir nuevas posibilidades universitarias en el centro de la ciudad.
En este caso, el estudio de arquitectura contratado ya ha entregado el informe de viabilidad y la UCO trabaja ahora en la definición del programa de necesidades para poder licitar la redacción del proyecto de ejecución, con la previsión de hacerlo en 2027, en función de la disponibilidad presupuestaria.
La antigua Zona Militar, junto a la plaza de la Trinidad, representa el gran proyecto de expansión de la Universidad en el casco histórico. La UCO adquirió el antiguo edificio de reclutamiento al Ministerio de Defensa en diciembre de 2023 con la intención de dar respuesta, principalmente, a la falta de espacio de la Facultad de Filosofía y Letras. Sin embargo, desde el principio el proyecto se planteó con un alcance mucho mayor.
Cuando en 2025 la Universidad anunció la licitación del estudio de viabilidad, explicó que quería analizar la posibilidad de que el edificio acogiera no solo la ampliación de Filosofía y Letras, sino también una residencia universitaria para estudiantes e investigadores, una biblioteca, un espacio expositivo y una Casa del Estudiante abierta durante todo el día. Para ello, había que evaluar primero su viabilidad.
Ahora el proyecto entra en una nueva fase. La vicerrectora de Campus Sostenible, Amanda García Marín, confirma a este periódico que la institución todavía no ha decidido qué alternativa desarrollará. «Tenemos que analizar las alternativas internamente y, junto con las necesidades de la Universidad, preparar la licitación de la redacción del proyecto de ejecución», explica. La intención es licitar esa redacción durante 2027, siempre que exista disponibilidad presupuestaria, uno de los principales inconvenientes que están encotrando las obras de la UCO, muchas de ellas muy avanzadas pero a espera de dinero.
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