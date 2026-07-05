Andalucía empieza una nueva etapa política con la toma de posesión del Gobierno de Juanma Moreno, que ha defendido el acuerdo alcanzado con Vox reivindicando la «vía andaluza» frente a los cordones sanitarios. En clave deportiva, el Córdoba CF sigue perfilando su plantilla con la incorporación de Damián Cáceres, un centrocampista llamado a aportar equilibrio y trabajo al equipo de Iván Ania. Además, la provincia se prepara para afrontar la segunda ola de calor del verano, con avisos naranjas y temperaturas que irán en aumento durante los próximos días.

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