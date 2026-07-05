La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La toma de posesión de Juanma Moreno y su apuesta por Antonio Repullo o Antonio Sanz como contrapesos de Vox, la nueva incorporación del Córdoba CF en la medular y la segunda ola de calor que se avecina son los titulares que nos deja este domingo
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Andalucía empieza una nueva etapa política con la toma de posesión del Gobierno de Juanma Moreno, que ha defendido el acuerdo alcanzado con Vox reivindicando la «vía andaluza» frente a los cordones sanitarios. En clave deportiva, el Córdoba CF sigue perfilando su plantilla con la incorporación de Damián Cáceres, un centrocampista llamado a aportar equilibrio y trabajo al equipo de Iván Ania. Además, la provincia se prepara para afrontar la segunda ola de calor del verano, con avisos naranjas y temperaturas que irán en aumento durante los próximos días.
- ANDALUCÍA | Moreno defiende el pacto con Vox en una toma de posesión de perfil bajo: "La vía andaluza siempre ha sido contraria a los cordones sanitarios"
- FÚTBOL | Nuevo fichaje: Damián Cáceres, equilibrio y trabajo para la nueva sala de máquinas del Córdoba CF
- EL TIEMPO | Córdoba encara la segunda ola de calor del verano: avisos naranjas a la espera de los días más duros
Además, destacamos estas otras noticias:
Toma de posesión
- Gavira sienta las bases de la vicepresidencia de Vox en la Junta de Andalucía: “Empieza una nueva era, el Gobierno pondrá siempre a los españoles por delante”
- Juanma Moreno arma un Gobierno de contrapesos a Vox con más peso para Antonio Repullo y Antonio Sanz
Córdoba ciudad
- El comedor trinitario de Córdoba da de comer a una media de 120 personas cada día en pleno verano
- La Junta declara de "emergencia" dos actuaciones en Medina Azahara por riesgo de derrumbe
- URBANISMO | La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
- REPORTAJE | ¿Quién le pone nombre a los nuevos barrios de Córdoba?
- ENTREVISTA | Juan José Aguirre, misionero cordobés: «En Bangassou aprendí más de lo que enseñé»
- CRÓNICA DE LA SEMANA | Cines de verano: la batalla por el último pase
Provincia
- Nuevo incendio forestal en el norte de Córdoba: el Infoca actúa ahora en Peñarroya-Pueblonuevo
- ARQUEOLOGÍA | El yacimiento íbero-romano de Torreparedones vive su mayor transformación, pero sigue cerrado por el mal estado de los accesos
- HISTORIA | El archivo que rescató la memoria de varias generaciones en Cabra
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Deportes
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- La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
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