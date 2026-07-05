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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La toma de posesión de Juanma Moreno y su apuesta por Antonio Repullo o Antonio Sanz como contrapesos de Vox, la nueva incorporación del Córdoba CF en la medular y la segunda ola de calor que se avecina son los titulares que nos deja este domingo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), junto al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (i), durante el acto de toma de posesión de su cargo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), junto al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (i), durante el acto de toma de posesión de su cargo. / Rocío Ruz / Europa Press

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Andalucía empieza una nueva etapa política con la toma de posesión del Gobierno de Juanma Moreno, que ha defendido el acuerdo alcanzado con Vox reivindicando la «vía andaluza» frente a los cordones sanitarios. En clave deportiva, el Córdoba CF sigue perfilando su plantilla con la incorporación de Damián Cáceres, un centrocampista llamado a aportar equilibrio y trabajo al equipo de Iván Ania. Además, la provincia se prepara para afrontar la segunda ola de calor del verano, con avisos naranjas y temperaturas que irán en aumento durante los próximos días.

Además, destacamos estas otras noticias:

Toma de posesión

Córdoba ciudad

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