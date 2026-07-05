La actualidad del domingo 5 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los futuros barrios de Córdoba, nuestra entrevista a Juan José Aguirre, en la que repasa su labor como obispo de Bangassou y las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches centran nuestra mirada informativa de este domingo
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Córdoba mira al futuro con la expansión urbanística que transformará la ciudad en los próximos años, con nuevos barrios que sumarán más de 5.000 viviendas. Además, conversamos con el misionero cordobés Juan José Aguirre, que repasa una vida marcada por su labor en Bangassou y las lecciones que le dejó África. Por último, viajamos hasta Añora para descubrir cómo las Olimpiadas Rurales han convertido al municipio en un referente del verano y de la recuperación de los juegos tradicionales.
- URBANISMO | La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
- ENTREVISTA | Juan José Aguirre, misionero cordobés: «En Bangassou aprendí más de lo que enseñé»
- REPORTAJE | Añora, un pueblo muy olímpico
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- REPORTAJE | ¿Quién le pone nombre a los nuevos barrios de Córdoba?
- CRÓNICA DE LA SEMANA | Cines de verano: la batalla por el último pase
- BARES | Cierra por jubilación el mítico Hermanos Bonillo: «Echaremos de menos sus flamenquines gigantes»
- COLECCIONISMO | Cartas Pokémon de 2.000 euros, el primer cromo de Messi y mucho negocio: Córdoba se rinde al coleccionismo
- OCIO EN VERANO | De museos nocturnos a dormir entre animales, todas las actividades para hacer en las noches de Córdoba este verano
- CÓRDOBA LIVE | La Oreja de Van Gogh corona a su eterna reina del pop en Córdoba
Provincia
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Deportes
Andalucía
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