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La actualidad del domingo 5 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los futuros barrios de Córdoba, nuestra entrevista a Juan José Aguirre, en la que repasa su labor como obispo de Bangassou y las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches centran nuestra mirada informativa de este domingo

Las Olimpiadas Rurales despliegan su jornada grande en Añora

Las Olimpiadas Rurales despliegan su jornada grande en Añora / AJ González

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Córdoba mira al futuro con la expansión urbanística que transformará la ciudad en los próximos años, con nuevos barrios que sumarán más de 5.000 viviendas. Además, conversamos con el misionero cordobés Juan José Aguirre, que repasa una vida marcada por su labor en Bangassou y las lecciones que le dejó África. Por último, viajamos hasta Añora para descubrir cómo las Olimpiadas Rurales han convertido al municipio en un referente del verano y de la recuperación de los juegos tradicionales.

Además, destacamos estas otras noticias:

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