Córdoba mira al futuro con la expansión urbanística que transformará la ciudad en los próximos años, con nuevos barrios que sumarán más de 5.000 viviendas. Además, conversamos con el misionero cordobés Juan José Aguirre, que repasa una vida marcada por su labor en Bangassou y las lecciones que le dejó África. Por último, viajamos hasta Añora para descubrir cómo las Olimpiadas Rurales han convertido al municipio en un referente del verano y de la recuperación de los juegos tradicionales.

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