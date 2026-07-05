Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 5 de julio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Exposición
‘Siempre apresúrate despacio’
Continúa hasta el próximo 27 de septiembre la exposición Siempre apresúrate despacio, de Álvaro Albaladejo. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Centro de Arte Rafael Botí.
Manríquez, 5.
De 08.15 a 14.15 horas.
Festival de la Guitarra
Actuación de María Esther Guzmán
Dentro de la programación del Festival de la Guitarra, tendrá lugar la actuación de María Esther Guzmán.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María.
20.30 horas.
Festival de la Guitarra
Actuación de Stanley Clarke
Stanley Clarke actuará con su proyecto N•4EVER en el marco del Festival de la Guitarra.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
20.30 horas.
Exposición
Muestra de Rita Rutkowski en ‘Un hilo de pensamientos’
Muestra retrospectiva de Rita Rutkowski, artista vinculada a Córdoba desde finales de los años 50. 135 obras entre pinturas, dibujos y bocetos, más de cinco décadas de trayectoria, y una mirada que conecta Nueva York y Córdoba. Último día para poder visitar.
CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.
Ángel de Saavedra, 9.
De 10.00 a 14.00 horas.
Arte
Continúa ‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’
La muestra permite apreciar la maestría de un artista que recogió el testigo de Francisco de Goya en la técnica del aguafuerte, legando un testimonio visual incomparable de la España de entre siglos.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 15.00 horas.
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