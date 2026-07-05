Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Futuros barriosJuanma MorenoIncendio en PeñarroyaComedor TrinitarioOla de calorFichaje CCFVox-Blas InfanteExobispo de BangassouHermanos BonilloCines de veranoLa Oreja de Van GoghFestival de la Guitarra
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el domingo 5 de julio

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 6 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Sáez Pérez

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafael Ruíz Ramírez

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Ana Maria Gil Molina

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
  2. Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
  3. Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
  4. Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
  5. Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
  6. Localizan sin vida al hombre desaparecido desde el 1 de julio en Córdoba
  7. La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
  8. El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos

Los fallecidos en Córdoba el domingo 5 de julio

Juan José Aguirre, obispo misionero cordobés: «En Bangassou aprendí más de lo que enseñé»

Juan José Aguirre, obispo misionero cordobés: «En Bangassou aprendí más de lo que enseñé»

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Córdoba supera los 42 grados y encara otra semana de calor extremo y aviso naranja

Córdoba supera los 42 grados y encara otra semana de calor extremo y aviso naranja

El verano de las personas sin hogar en Córdoba: "Cuando salimos de la piscina, solo nos queda refrescarnos en las fuentes"

El verano de las personas sin hogar en Córdoba: "Cuando salimos de la piscina, solo nos queda refrescarnos en las fuentes"

El comedor trinitario de Córdoba da de comer a una media de 120 personas cada día en pleno verano

Bomberos de Córdoba y medios aéreos del Infoca trabajan en un incendio junto a la antigua carretera de Málaga

Bomberos de Córdoba y medios aéreos del Infoca trabajan en un incendio junto a la antigua carretera de Málaga

La Junta de Andalucía declara de "emergencia" dos actuaciones en la ciudad califal de Medina Azahara por riesgo de derrumbe

La Junta de Andalucía declara de "emergencia" dos actuaciones en la ciudad califal de Medina Azahara por riesgo de derrumbe
Tracking Pixel Contents