La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas

El inicio de un nuevo barrio no es algo que ocurra todos los días. El paso dado esta semana por los propietarios de los terrenos de Ciudad Jardín de Poniente 2 marca un hito en Córdoba en un momento caracterizado por la escasez de suelo, ya que los barrios construidos en las dos últimas décadas (Nuevo Poniente -07, ubicado en la prolongación del Zoco-, zona de la Arruzafa -01-, Turruñuelos -05, situado en el entorno del Hipercor-, Huerta de Santa Isabel Este y Fuente de la Salud), cada vez tienen menos espacio disponible para construir viviendas. Solo con los dos planes parciales que se encuentran en obras, Córdoba tendrá en dos años capacidad para edificar más de 5.000 viviendas, lo mismo que las zonas de Nuevo Poniente y Huerta de Santa Isabel Este juntas.

En plena carretera de Trassierra, justo en unos terrenos situados frente al Hipercor, se encuentra la Ciudad Jardín de Poniente 2, un total de 37,3 hectáreas que dan continuidad a dos zonas ya urbanizadas, el plan de la Arruzafa (O1) y el de San Rafael de la Albaida. A un lado de la carretera de Trassierra nacerá ese nuevo barrio con capacidad para 1.331 viviendas, de las que 761 serán de protección oficial. El proyecto de urbanización fue aprobado por Urbanismo en abril y el plazo de ejecución previsto para esta obra recién iniciada es de dos años, por lo que 2028 es el ejercicio que marcará el inicio de la edificación en esa zona.

Obras iniciadas esta semana en los terrenos de Ciudad Jardín de Poniente 2. / Manuel Murillo

Huerta de Santa Isabel Oeste, cada vez más cerca

Hace más de dos años comenzaron los trabajos para levantar el único barrio nuevo que se encontraba en obras hasta esta semana, Huerta de Santa Isabel Oeste, la zona que se sumará a Huerta de Santa Isabel Este, que está cada vez más desarrollada y poblada. Al norte de Huerta de Santa Isabel Oeste quedará la parte este de Turruñuelos y al sur, las Palmeras. En sus 48,8 hectáreas se levantarán 3.663 viviendas, de las que casi 1.944 serán VPO. Esta zona es la que se perfila para acoger un equipamiento de ocio, el Córdoba Arena, en una parcela de uso deportivo de más de 14.600 metros cuadrados ubicada en la esquina donde se unen el arroyo y el canal.

Desde abril de 2024 se ejecutan las calles (con sus viales y acerados), zonas verdes y la dotación de todos los suministros necesarios (luz, agua, saneamiento, telefonía, internet...), trabajos presupuestados en 32,1 millones de euros que tendrían que haber acabado en 25 meses, pero que se han alargado. La previsión es que esta obra llegue a su fin en el último trimestre del año y no se descarta que Urbanismo permita simultanear urbanización y edificación, al igual que ocurrió hace años con el barrio de Mirabueno y con el polígono de la antigua Azucarera de Villarrubia. Hay algunas empresas que ya han mostrado interés en empezar a construir.

Obras que se realizan en Huerta Santa Isabel Oeste. / Manuel Murillo

Para facilitar el acceso a este nuevo barrio y descongestionar el tráfico de la parte oeste de la ciudad, Urbanismo ha iniciado también esta semana las obras para ampliar la calle Sierra Nevada, una vía que une la carretera de Palma y Huerta de Santa Isabel Oeste y que contará con cuatro carriles. Cuando esté ejecutada, será una importante vía para desviar el tráfico por las obras de la ronda Norte.

El otro barrio nuevo de la carretera de Trassierra

La Ciudad Jardín de Poniente 2 no es el único barrio nuevo previsto en la carretera de Trassierra. Allí, en 53 hectáreas que llegan hasta la confluencia del Club Hípico con Santa Ana de la Albaida, hay previstas 1.057 viviendas más, de las que 281 serán VPO. El plan de Ciudad Jardín de Poniente 3 es el que urbanísticamente se encuentra más avanzado y el que previsiblemente estará en obras antes.

Mapa con la distribución de los nuevos barrios de Córdoba / Ramón Azañón

El plan que devolverá la vida al solar del Urende

Quizá por su tamaño y por el interés que hay en completar un espacio cada vez más urbanizado, el del entorno del hospital Quirón, otro de los planes con más posibilidad de salir adelante de manera más inmediata es el de la avenida del Aeropuerto (08), una manzana con solo 11 hectáreas en la que se encuentra el antiguo Urende (del que hace varios años se anunció que se convertiría en un Lidl). Solo allí se podrán levantar 500 viviendas, de las que 150 serán VPO. En 2023, Urbanismo empezó a tramitar el proyecto de delimitación de unidades de ejecución del sector y el último paso dado ha sido la constitución de la junta de compensación, es decir, la comunidad de propietarios de terrenos.

Terrenos en los que está ubicado el antiguo Urende. / A.J. González

La gran bolsa de suelo que dará continuidad a Nuevo Poniente

La gran bolsa de suelo que dará continuidad a Nuevo Poniente (el 07) se encuentra al otro lado de la ronda Oeste, en el entorno de Hitachi. El plan bautizado por sus promotores como Puerta de Córdoba (PS-01 Carretera del Aeropuerto Norte-Sur) sumará 6.800 viviendas en 136 hectáreas. En la parte norte, las inmediaciones de Hitachi, habrá 2.300 viviendas, de las que 690 serán VPO; y en la sur, la ubicada entre la avenida del Aeropuerto y la antigua Agrónomos, 4.500, de las que 1.350 serán protegidas. En mayo de 2023, Urbanismo aprobó de forma inicial el plan de sectorización de la zona, pero se ha encontrado con problemas para construir los aparcamientos subterráneos al ser una zona rica en restos arqueológicos. Sin embargo, el plan sigue adelante, todos los informes se han tramitado y están pendientes de aprobación, que, según las fuentes consultadas, podría producirse pronto.

Zona en la que se ubicará el futuro barrio Puerta de Córdoba. / A.J. González

Lo que pudo haber sido y no fue: Cordel de Écija y Ciudad de Levante

Hay dos planes que han protagonizado distintos proyectos pero no se han ejecutado. El Cordel de Écija, ubicado en la zona sur, junto a la avenida de Cádiz, entre los puentes de San Rafael y Andalucía, tiene capacidad para levantar 2.000 viviendas. Del proyecto de 2001 de los bloques colgantes de la arquitecta María Auxiliadora Gálvez se pasó una década después al de las supermanzanas de Pedro García del Barrio y Rafael de la Hoz, que tampoco llegó a ejecutarse. Lar España empezó a tramitar en 2019 una innovación para impulsar un centro comercial como el Lagoh de Sevilla y una zona residencial, pero la iniciativa no llegó a buen puerto.

Tampoco se ha hecho realidad la Ciudad de Levante, que iba a aportar más de 4.671viviendas a la zona este de Córdoba, de las que 1.569 iban a ser VPO. Sus 155 hectáreas se encuentran entre Fátima y el parque tecnológico. Está previsto que el PGOM marque el futuro de este plan que tiene grandes posibilidades de reactivarse con la Base Logística del Ejército de Tierra, con el crecimiento del parque tecnológico Córdoba TechPark (antes, Rabanales 21), y con los planes que hay para el antiguo recinto ferial de San Carlos.

Más de 20.000 viviendas en un futuro que pueden llegar a 30.000

Todos estos planes previstos en el actual PGOU aportan a Córdoba suelo para construir más de 20.000 viviendas, que pueden llegar a más y superar las 30.000 si se aplican las posibilidades que da la nueva normativa urbanística de la Junta. Solo en Huerta de Santa Isabel Oeste, por ejemplo, se puede pasar de 3.700 viviendas a 5.000. Si se aplica todo el margen de edificación que hay ahora, se puede subir de 5.000 viviendas a cerca de 7.000 solo en los dos barrios que se encuentran en obras.