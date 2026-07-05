VERANO
La playa secreta de Málaga que recomiendan en Europa y está a dos horas de Córdoba: “Es un paisaje Mediterráneo de postal”
Situada en Nerja, ha sido incluida por Jetcost entre las playas más originales y secretas de Europa por su enclave, sus aguas transparentes y su singular estampa junto al Balcón de Europa
Cuando el calor aprieta en Córdoba, Málaga se convierte en el refugio natural de muchos cordobeses. Ya sea por la cercanía, por sus chiringuitos, sus playas o por la tradición transmitida de generación en generación, una escapada –o vacaciones- a la costa malagueña es siempre un ‘win-win’.
La buena conexión por carretera permite plantarse en el litoral malagueño en poco más de dos horas, hacer una escapada de ida y vuelta o alargar el plan con una noche, o varias noches, junto al Mediterráneo. Torremolinos, Fuengirola, Benalmádena o la capital suelen estar entre los destinos más habituales para los cordobeses. Pero hay playas que, pese a ser conocidas, conservan ese punto especial que las convierte en una sorpresa.
Una de ellas está en Nerja. Se trata de la Playa de Calahonda, elegida por el metabuscador de viajes Jetcost como una de las catorce playas más originales y secretas de Europa. Este enclave malagueño es uno de los cinco referentes españoles en el listado.
Una cala pequeña, fotogénica y con mucho encanto
La Playa de Calahonda no es una playa extensa ni pensada para perderse entre kilómetros de arena. Su atractivo está precisamente en lo contrario, en su tamaño reducido, su forma recogida y su ubicación privilegiada bajo uno de los grandes iconos turísticos de Nerja: el Balcón de Europa.
Desde Jetcost destacan que es una de las playas más fotografiadas y visitadas del municipio por su situación céntrica, muy próxima al Paseo del Balcón de Europa, el famoso mirador abierto al Mediterráneo. También subrayan su cercanía a la cala del Chorrillo y la singular imagen que ofrecen las antiguas casas y almacenes construidos junto a las rocas, con paredes blancas y puertas azules.
Esa estampa, entre marinera y mediterránea, es una de las claves que explican por qué Calahonda aparece en un ranking europeo de playas originales. Así, no responde al modelo de gran arenal, sino al de cala con personalidad: arena oscura, rocas, aguas transparentes y un entorno urbano que no le resta encanto, sino que la hace aún más reconocible.
A poco más de dos horas de Córdoba
Para los cordobeses, uno de los grandes atractivos de esta playa es que permite una escapada relativamente cómoda. A través de la A-45, la distancia entre Córdoba y la Playa de Calahonda ronda los 214 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de unas dos horas y 17 minutos.
Esto la sitúa dentro de ese mapa emocional de playas malagueñas que Córdoba siente cercanas, especialmente cuando las temperaturas en el interior invitan a buscar aire marino, baños y una jornada lejos del asfalto caliente.
Calahonda puede ser destino principal para pasar el día, aunque por su tamaño conviene llegar con margen en temporada alta. También puede formar parte de una ruta más amplia por Nerja, combinando baño, paseo, miradores y una comida frente al mar.
Snorkel, aguas transparentes y una playa con forma de U
Además de su imagen pintoresca, Calahonda destaca por sus aguas transparentes y por un oleaje generalmente moderado. El portal de viajes la recomienda especialmente para quienes disfrutan de actividades como el snorkel o el buceo, ya que el entorno rocoso favorece la presencia de vida marina.
En sus aguas pueden observarse peces, pulpos o estrellas de mar, y la presencia de formaciones rocosas y pequeñas cuevas submarinas añade atractivo a la experiencia. La playa, con forma de U y unos 120 metros de longitud, cuenta además con servicios cercanos y restaurantes, lo que facilita pasar allí buena parte de la jornada sin necesidad de grandes desplazamientos.
Otro de sus rasgos más originales es el acceso y el paseo de piedra que acompaña la cala, un elemento que refuerza esa sensación de rincón antiguo, marinero y perfectamente integrado en la postal de Nerja.
Las cinco playas españolas más originales
La Playa de Calahonda no es la única playa española incluida en el listado de Jetcost. El portal también destaca Cala Macarella, en Menorca; la Playa de las Catedrales, en Lugo; Cala del Moraig, en Alicante; y la Playa del Papagayo, en Canarias.
La selección europea se completa con enclaves como Elafonisi, en Creta; Cala Mariolu, en Cerdeña; Praia da Marinha y Praia dos Três Irmãos, en el Algarve portugués; Marina Grande, en Positano; Fomm ir-Rih, en Malta; Ölüdeniz, en Turquía; la bahía delle Zagare, en Gargano; y Zlatni Rat, en la isla croata de Brač.
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