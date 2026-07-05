Córdoba supera los 42 grados y encara otra semana de calor extremo y aviso naranja

Córdoba capital ha superado este domingo los 42 grados mientras encara una nueva semana de calor tórrido y aviso naranja por altas temperaturas.

Según los datos de la estación meteorológica de la Aemet en el aeropuerto, la capital ha alcanzado los 42,2 grados a las 17.20 horas. No ha sido, sin embargo, la máxima provincial, ya que ese registro volvió a corresponder a Montoro, donde se han llegado a los 42,7 grados a las 17.00 horas, la quinta temperatura más alta del país. Otros puntos como Fuente Palmera, con 41,1 grados; La Rambla, con 40,8; Espiel, con 40,5; o Hinojosa del Duque, con 40,1, también han rebasado la barrera de los 40 grados.

El calor seguirá

Este domingo ha sido solo un capítulo más dentro de un episodio de calor intenso que se prolongará, al menos, hasta el miércoles. Para el lunes, la Aemet activará el aviso naranja por altas temperaturas en la Sierra y Pedroches y en la Campiña entre las 13.00 y las 21.00 horas. En esa misma franja, el aviso será amarillo en la Subbética. Y es que se esperan máximas de 42 grados y mínimas en torno a los 20, después de que este domingo la capital registrara una mínima de 18,1 grados.

Previsión para los próximos días en Córdoba. / CÓRDOBA

Los cielos estarán, en general, poco nubosos, aunque existe posibilidad de tormentas localmente fuertes y acompañadas de rachas intensas de viento en el tercio norte de la provincia.

La situación se mantendrá este martes, con los mismos avisos activados y máximas que podrían escalar hasta los 43 grados, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 21. El miércoles, para el que por el momento no hay avisos activos, el termómetro podría alcanzar los 44 grados, con una mínima prevista de 22.

Será, previsiblemente, el cierre de la segunda ola de calor del verano, ya que para el jueves la Aemet espera que el mercurio baje hasta los 40 grados. A partir de ahí, las temperaturas comenzarán a descender de forma progresiva conforme avance el fin de semana.