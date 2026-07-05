Córdoba encara la segunda ola de calor del verano: avisos naranjas en buena parte de la provincia a la espera de los días más duros

La provincia de Córdoba encara desde este domingo un nuevo episodio intenso de altas temperaturas que, según la Aemet, se convertiría en la segunda ola de calor del verano. Las temperaturas seguirán escalando durante los próximos días y podrían alcanzar los 44 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados los avisos en buena parte del territorio y advierte de que las noches también serán especialmente cálidas. A este escenario se suma un peligro muy alto de incendios forestales, mientras continúa activo el incendio declarado en el término municipal de Los Blázquez.

Domingo de calor extremo y avisos naranjas

La jornada de este domingo estará marcada por cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución durante la tarde en las sierras. Las temperaturas experimentarán pocos cambios respecto a días anteriores, aunque las mínimas podrán subir ligeramente en algunos puntos. Los vientos serán flojos y variables.

La Aemet ha activado avisos naranjas por altas temperaturas en la sierra y Los Pedroches y en la Campiña cordobesa durante las horas centrales del día, mientras que la Subbética permanecerá en aviso amarillo.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 42º, en Lucena entre 21º y 38º, en Pozoblanco entre 22º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 38º.

Previsión de la Aemet para Córdoba. / Aemet

El lunes seguirá apretando el calor

El lunes apenas traerá cambios en el tiempo. Predominarán de nuevo los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, aunque durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en las sierras del tercio norte, donde no se descarta la aparición de tormentas ocasionales. La inestabilidad prevista en las zonas de sierra del norte provincial será uno de los pocos cambios en una jornada que continuará dominada por el intenso calor.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 42º, en Lucena entre 21º y 38º, en Pozoblanco entre 22º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 38º.

Lo que viene: los peores días de la ola de calor

Las previsiones apuntan a que el episodio de calor alcanzará su punto álgido entre el martes y el miércoles, cuando los termómetros podrían llegar a los 44 grados en la capital cordobesa. Los avisos por altas temperaturas se prolongarán, al menos, hasta el martes y previsiblemente también durante el miércoles.

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Aviso de la Aemet este domingo en Andalucía. / Córdoba

La Aemet ya había advertido de la llegada de esta ola de calor. A partir de la segunda mitad de la semana se espera un alivio relativo. Las temperaturas iniciarán un descenso progresivo que podría situar las máximas en torno a los 38 grados, valores todavía elevados, aunque sensiblemente inferiores a los previstos durante el tramo más intenso de la ola de calor