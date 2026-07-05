El comedor trinitario de Córdoba da de comer a una media de 120 personas cada día en pleno verano

El comedor social de los trinitarios de Córdoba, que se encuentra en la Ronda del Marrubial, no ha notado un descenso en la afluencia de personas sin hogar que acuden a sus instalaciones pese al intenso calor que lleva semanas azotando la ciudad y a la apertura extraordinaria de la Casa de Acogida Municipal, donde se ha ampliado hasta 15 las plazas del Plan Ola de Calor 2026 para comer, merendar y permanecer hasta las 20 horas.

En este momento, según el director del comedor, Eduardo García, están dando de comer a una media de 120 personas mientras que el centro de día Casa Libertad de la calle Sagunto recibe a diario entre 50 y 60 personas. Tanto el comedor como la Casa Libertad son espacios climatizados que ofrecen un refugio a quienes viven en la calle. "Son cifras altas para esta época", ha asegurado García, que aún no sabe si se mantendrá igual durante todo el verano, como ha ocurrido los últimos años "en los que la demanda ha sido muy alta".

Kits de hidratación que está repartiendo entre sus usuarios el comedor trinitario en Córdoba. / CÓRDOBA

Ambas instalaciones permanecerán abiertas en el horario habitual durante los meses de julio y agosto para atender también necesidades como el servicio de duchas, ropero y atención social, "algo que ha sido posible gracias a la financiación aportada por el Cabildo-Catedral, el Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación Kutxabank, que nos han permitido cubrir las vacaciones de los trabajadores y contratar un refuerzo de personal", ha indicado el director.

Kits de verano y salida a la piscina

A partir de este mes de julio, el servicio habitual se verá reforzado con el reparto de kits de verano o hidratación para combatir las altas temperaturas que incluyen una botella de agua reutilizable, crema de protección solar y una gorra. Además, habrá dos salidas a la semana a la piscina municipal de La Fuensanta, gracias a un convenio entre la Fundación Prolibertas, responsable del proyecto, y el Instituto Municipal de Deportes Imdeco.

El servicio del comedor trinitario, integrado en la Red Cohabita, es uno de los que ofrece en Córdoba una cobertura más completa durante el día (hasta las 18 horas) a quienes están en la calle. Muchos de ellos están a la espera de plaza en la Casa de Acogida Municipal o la Casa Madre del Redentor de Cáritas, donde hay lista de espera. Por la noche, las personas sin hogar reciben la atención de las unidades móviles de entidades como Cruz Roja, Cáritas y Aperfosa, que patrullan la ciudad para entregarles comida y bebida, y garantizar su hidratación. Además, Cáritas ha dado a conocer recientemente la creación de un nuevo servicio subvencionado por el Ayuntamiento, el espacio Café de Enlace, que consiste en un punto de encuentro informal donde acompañar y escuchar las circunstancias personales de cada persona para facilitar los procesos de inclusión social.