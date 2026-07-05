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Bomberos de Córdoba y medios aéreos del Infoca trabajan en un incendio junto a la antigua carretera de Málaga

El fuego se ha declarado en una cuneta de la N-331 y se ha propagado a una zona de pastos aledaña

Bomberos en un incendio de pastos en Córdoba.

Bomberos en un incendio de pastos en Córdoba. / Córdoba

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Bomberos de Córdoba y medios aéreos del Plan Infoca intervienen este domingo en un incendio de pastos declarado en la antigua carretera de Málaga, dentro del término municipal de la capital.

Según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), el fuego se habría originado en la cuneta del kilómetro 22 de la N-331 y posteriormente se habría propagado a una zona de pastos próxima.

La proximidad de las llamas a la carretera ha hecho necesaria la intervención de medios aéreos del Plan Infoca para apoyar las labores de extinción. En estos momentos, los efectivos trabajan para contener el avance del incendio y evitar que el fuego alcance la vía.

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Al tratarse de un incendio de pastos y rastrojos, la rápida propagación de las llamas se ve favorecida por el tipo de combustible vegetal y las condiciones meteorológicas.

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