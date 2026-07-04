La actualidad de este sábado deja un importante despliegue de medios para combatir el incendio forestal declarado en la Sierra del Castillo, en Los Blázquez. Es la noticia de apertura de nuestro boletín vespertino, en el que también contamos que el Córdoba CF sigue reforzando su proyecto con la incorporación de Salim El Jebari, un fichaje perseguido durante semanas que ya es una realidad. Y, para quienes buscan planes para las noches de verano, recopilamos las mejores propuestas de ocio en Córdoba, desde visitas a museos en horario nocturno hasta experiencias para dormir entre animales.

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