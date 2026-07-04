Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Los BlázquezFichaje CCFHermanos BonilloOcio en veranoCines de veranoOla de calorJoyeríaPrecios del aceiteOlimpiadas Los PedrochesLa ColadaNotas de corteCuadernos del Sur
instagramlinkedin

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El incendio forestal declarado en Los Blázquez, el último fichaje del Córdoba CF y las propuestas de ocio nocturno en verano son nuestros tres titulares de la tarde

Incendio forestal en Los Blázquez.

Incendio forestal en Los Blázquez. / INFOCA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La actualidad de este sábado deja un importante despliegue de medios para combatir el incendio forestal declarado en la Sierra del Castillo, en Los Blázquez. Es la noticia de apertura de nuestro boletín vespertino, en el que también contamos que el Córdoba CF sigue reforzando su proyecto con la incorporación de Salim El Jebari, un fichaje perseguido durante semanas que ya es una realidad. Y, para quienes buscan planes para las noches de verano, recopilamos las mejores propuestas de ocio en Córdoba, desde visitas a museos en horario nocturno hasta experiencias para dormir entre animales.

Además, destacamos estas otras noticias:

El tiempo

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Deportes

Noticias relacionadas

Andalucía

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
  2. Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
  3. Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
  4. Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
  5. Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
  6. Localizan sin vida al hombre desaparecido desde el 1 de julio en Córdoba
  7. La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
  8. El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Cierra por jubilación el mítico Hermanos Bonillo: «Echaremos de menos sus flamenquines gigantes»

Cierra por jubilación el mítico Hermanos Bonillo: «Echaremos de menos sus flamenquines gigantes»

De museos nocturnos a dormir entre animales, todas las actividades para hacer en las noches de Córdoba este verano

De museos nocturnos a dormir entre animales, todas las actividades para hacer en las noches de Córdoba este verano

Cartas Pokémon de 2.000 euros, el primer cromo de Messi y mucho negocio: Córdoba se rinde al coleccionismo

Cartas Pokémon de 2.000 euros, el primer cromo de Messi y mucho negocio: Córdoba se rinde al coleccionismo

CSIF denuncia la agresión de un interno a una enfermera en la cárcel de Alcolea: "La situación su insostenible"

CSIF denuncia la agresión de un interno a una enfermera en la cárcel de Alcolea: "La situación su insostenible"

Las hermandades del Carmen inician los preparativos de sus novenas

Avacor pedirá al Ayuntamiento extender la moratoria de viviendas turísticas a apartamentos y hoteles

Avacor pedirá al Ayuntamiento extender la moratoria de viviendas turísticas a apartamentos y hoteles

La Guardia Civil localiza a dos personas extraviadas, una en Guadalcázar y la otra en la sierra de Córdoba

Tracking Pixel Contents