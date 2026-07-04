La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El incendio forestal declarado en Los Blázquez, el último fichaje del Córdoba CF y las propuestas de ocio nocturno en verano son nuestros tres titulares de la tarde
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La actualidad de este sábado deja un importante despliegue de medios para combatir el incendio forestal declarado en la Sierra del Castillo, en Los Blázquez. Es la noticia de apertura de nuestro boletín vespertino, en el que también contamos que el Córdoba CF sigue reforzando su proyecto con la incorporación de Salim El Jebari, un fichaje perseguido durante semanas que ya es una realidad. Y, para quienes buscan planes para las noches de verano, recopilamos las mejores propuestas de ocio en Córdoba, desde visitas a museos en horario nocturno hasta experiencias para dormir entre animales.
- Un incendio forestal moviliza medios aéreos y terrestres en la Sierra del Castillo, en Los Blázquez
- MERCADO | La insistencia tiene premio: Salim El Jebari, nuevo fichaje del Córdoba CF
- OCIO EN VERANO | De museos nocturnos a dormir entre animales, todas las actividades para hacer en las noches de Córdoba este verano
Además, destacamos estas otras noticias:
El tiempo
- La Aemet anticipa un verano más cálido de lo normal mientras Córdoba se prepara para su segunda ola de calor
Córdoba ciudad
- BARES | Cierra por jubilación el mítico Hermanos Bonillo: «Echaremos de menos sus flamenquines gigantes»
- REPORTAJE | Cartas Pokémon de 2.000 euros, el primer cromo de Messi y mucho negocio: Córdoba se rinde al coleccionismo
- La Guardia Civil localiza a dos personas extraviadas, una en Guadalcázar y la otra en la sierra de Córdoba
- SUCESOS | CSIF denuncia la agresión de un interno a una enfermera en la cárcel de Alcolea: "La situación su insostenible"
- PATRIMONIO HISTÓRICO | Los vecinos de Córdoba hablan de los cines de verano: "Si Córdoba los pierde, perderá parte de su alma"
- TURISMO | Avacor pedirá al Ayuntamiento extender la moratoria de viviendas turísticas a apartamentos y hoteles
Provincia
- Prefabricados Delta presenta un ERE que afecta al 81% de su plantilla en Puente Genil: 134 trabajadores, en riesgo
- Sanidad vuelve a prohibir el baño en el embalse de La Colada por presencia de cianobacterias
- Inician una campaña de recogida de firmas para que Puente Genil dedique un espacio público a Emilio Pozo Leal
Campo
Deportes
- El Córdoba CF oficializa las fechas básicas de la pretemporada que se avecina: este es el calendario
Andalucía
- El pacto con Vox dinamita los acuerdos de Juanma Moreno con los sindicatos y patronal: recortará 3,5 millones de euros de financiación en 2027
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
- Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
- Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
- Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
- Localizan sin vida al hombre desaparecido desde el 1 de julio en Córdoba
- La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
- El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos