Entramos de lleno en otro fin de semana en el que Córdoba vuelve a mirar el tiempo con preocupación: la Aemet anticipa un verano más cálido de lo habitual mientras la provincia se prepara para afrontar su segunda ola de calor de la temporada. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado, en una jornada en la que la actualidad también se detiene nuevamente en los cines de verano, con un reportaje en el que hablamos con los vecinos, que reivindican su valor como parte de la identidad de la ciudad. Y, en el ámbito económico, los precios del aceite de oliva siguen dando un respiro a los consumidores al caer por debajo de los cuatro euros por kilo en Andalucía.

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