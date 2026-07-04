La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La previsión de un verano especialmente caluroso, la defensa vecinal de los cines de verano y la bajada del precio del aceite de oliva centran la actualidad de este sábado en Córdoba
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Entramos de lleno en otro fin de semana en el que Córdoba vuelve a mirar el tiempo con preocupación: la Aemet anticipa un verano más cálido de lo habitual mientras la provincia se prepara para afrontar su segunda ola de calor de la temporada. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado, en una jornada en la que la actualidad también se detiene nuevamente en los cines de verano, con un reportaje en el que hablamos con los vecinos, que reivindican su valor como parte de la identidad de la ciudad. Y, en el ámbito económico, los precios del aceite de oliva siguen dando un respiro a los consumidores al caer por debajo de los cuatro euros por kilo en Andalucía.
- Los vecinos de Córdoba hablan de los cines de verano: "Si Córdoba los pierde, perderá parte de su alma"
- Los precios del aceite de oliva caen por debajo de los cuatro euros por kilo en Andalucía
- La Aemet anticipa un verano más cálido de lo normal mientras Córdoba se prepara para su segunda ola de calor
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Festival de la Guitarra
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Provincia
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Cultura
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Deportes
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Andalucía
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