El PSOE pide dejar de cobrar la entrada completa del Alcázar mientras el edificio histórico permanezca cerrado

El PSOE de Córdoba llevará al próximo Pleno un ruego para modificar la Ordenanza Fiscal 411 y eliminar el criterio incorporado por el Gobierno municipal que permite cobrar el cien por cien del precio de la entrada al Alcázar de los Reyes Cristianos cuando permanece abierta más del 75% de la superficie de un monumento.

La aplicación de este criterio ya se está produciendo en el Alcázar, según ha concretado la formación en una nota. Actualmente, el Consistorio mantiene el precio íntegro de la entrada -unos siete euros- pese a que el edificio histórico del monumento permanece completamente cerrado por las obras y la única visita posible es la de los jardines.

Por su parte, la concejala socialista Mamen González ha explicado que esta situación es consecuencia de la modificación introducida por el Gobierno municipal en la Ordenanza Fiscal 411, que considera suficiente mantener abierta más del 75% de la superficie del monumento para cobrar el precio completo de la entrada. "Hoy el Ayuntamiento está cobrando la entrada íntegra del Alcázar cuando el edificio histórico está completamente cerrado y los visitantes solo pueden recorrer los jardines. Creemos que esa decisión no responde al principio de proporcionalidad que debe regir cualquier precio público", ha precisado.

Según el PSOE, el Ayuntamiento justifica este criterio alegando que los jardines representan el 76,86% de la superficie total del recinto. Sin embargo, González ha considerado que ese argumento "confunde superficie con valor patrimonial". "El edificio histórico no es una parte cualquiera del Alcázar; es un elemento esencial del monumento. Nadie entendería que el valor de una visita se mida únicamente por los metros cuadrados abiertos al público. Quien visita hoy el Alcázar no está disfrutando del monumento en su integridad y, por tanto, tampoco debería pagar el precio íntegro".

El PSOE alerta de la gestión del Alcázar

Asimismo, la edil socialista ha apostillado que el PSOE viene alertando desde hace meses la gestión del Gobierno de José María Bellido respecto al Alcázar, reclamando una mayor planificación de las obras, información sobre los plazos de ejecución y medidas que minimizaran el impacto sobre uno de los principales monumentos y atractivos turísticos de Córdoba.

A ello se suma ahora otro hecho que, a juicio del grupo socialista, "agrava aún más la situación". Durante la última Comisión de Cultura y Turismo, recuerda el partido, la delegada responsable reconoció que el Ayuntamiento desconoce cuándo podrá reabrirse el edificio del Alcázar, al no poder concretar la fecha de finalización de las obras. "Lo más preocupante es que el Gobierno municipal reconoce que no sabe cuánto tiempo va a mantenerse cerrado el edificio del Alcázar. Es decir, está cobrando el precio completo por una visita limitada sin poder explicar hasta cuándo se prolongará esta situación".

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Por todo ello, el PSOE solicitará en el próximo Pleno la modificación de la Ordenanza Fiscal 411 para eliminar este criterio y establecer un sistema de tarifas más justo, de forma que el precio de la entrada sea proporcional a la visita que realmente puede realizarse cuando un monumento no esté plenamente accesible. "No pedimos que la entrada sea gratuita. Pedimos algo mucho más sencillo, que mientras el edificio histórico del Alcázar permanezca completamente cerrado y solo puedan visitarse los jardines, no se cobre como si el monumento pudiera disfrutarse en su totalidad. Es una cuestión de justicia, de transparencia y de respeto hacia quienes visitan Córdoba", ha concluido.