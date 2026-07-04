De museos nocturnos a dormir entre animales, todas las actividades para hacer en las noches de Córdoba este verano

Desde visitar museos de noche hasta dormir entre animales, escuchar flamenco con unas vistas privilegiadas o bailar hasta no poder más. Córdoba ha entrado de lleno en el verano y lo hace con una oferta cultural, patrimonial y musical variada, pensada para aprovechar el respiro de las noches y esquivar, en la medida de lo posible, las horas más duras del calor. Además, esta temporada llega con novedades importantes.

Patrimonio de noche

En el plano cultural, algunos de los principales monumentos de la ciudad podrán visitarse cuando el sol se marcha y la luna empieza a ganar terreno. Pasear por zonas como San Basilio, San Lorenzo o la Judería ofrece ya de por sí una buena colección de planes durante el verano, pero la programación nocturna amplía aún más las posibilidades.

No falta la visita nocturna a la Mezquita-Catedral, que durante julio y agosto podrá recorrerse de 22.00 a 23.30 horas. El otro gran monumento de la ciudad, Medina Azahara, también mantiene sus visitas nocturnas de martes a sábado hasta el 20 de septiembre, de 19.00 horas a medianoche. Además, ofrecerá visitas teatralizadas durante julio y agosto los fines de semana, con pases a las 20.45 y a las 22.15 horas.

Siete iglesias fernandinas abren de noche en verano. / C. TOCADOS

En agosto se celebrará también la sexta edición del festival Algarabía, que del 5 al 8 ofrecerá diferentes espectáculos a partir de las 22.00 horas, conectando la cultura andalusí con la griega.

Pero una de las grandes novedades patrimoniales del verano será la apertura nocturna de siete iglesias fernandinas durante los meses de julio y agosto. De jueves a sábado, entre las 21.00 y las 00.00 horas, se podrán visitar Santa Marina, San Lorenzo, San Francisco, San Andrés, San Pedro, San Basilio y la iglesia del Juramento de San Rafael.

Visitas guiadas por la tarde-noche a Medina Azahara. / Manuel Murillo

Otra de las incorporaciones de esta temporada es Naturaleza Encendida, el espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos, presente desde el pasado mes de mayo y que se consolida como una alternativa para las noches de verano. La propuesta combina agua, luz, sonido, historia y patrimonio en uno de los enclaves más singulares de Córdoba.

Museos y flamenco

Algunos de los principales espacios museísticos de la ciudad también se suman a la programación nocturna. Hasta el 29 de agosto, varios museos y recursos culturales abrirán de jueves a sábado de forma ininterrumpida de 9.00 a 00.00 horas.

Entre los espacios incluidos está el Museo Julio Romero de Torres, los Baños del Alcázar, la Puerta del Puente, el Museo Taurino, la Posada del Potro y, de manera puntual, el Templo Romano. El programa no se limita a la ampliación de horarios, sino que incluye también actividades para todos los públicos y visitas guiadas.

Visitas nocturnas a museos. / C. TOCADOS

El flamenco también tendrá un papel destacado en la programación estival. Junto a la Mezquita-Catedral, la Puerta del Puente ofrecerá este año, como novedad, conciertos de flamenco todos los sábados a las 22.00 horas desde la segunda quincena de julio y durante todo agosto. Los espectáculos, con entrada gratuita, estarán protagonizados principalmente por artistas locales.

Por otro lado, la terraza del Centro de Recepción de Visitantes volverá a acoger conciertos gratuitos los jueves y viernes hasta el 26 de septiembre, con una programación que reúne diferentes estilos musicales. En un enclave más castizo, la Posada del Potro acogerá todos los sábados, del 11 de julio al 22 de agosto, espectáculos de cante y baile jondo a las 22.00 horas.

El Zoo ofrece la experiencia de dormir entre animales. / A. J. GONZÁLEZ

Festivales

Para quienes busquen otro tipo de música, el Festival de la Guitarra y Córdoba Live son dos de las grandes citas del verano. En el caso del primero, por escenarios como el Gran Teatro, el Teatro Góngora, la Axerquía o incluso el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral pasarán hasta el 11 de julio artistas como Siloé, Luz Casal, Loquillo o David Russell, entre muchos otros.

Córdoba Live, en su segunda edición, ha apostado por ritmos más clásicos y menos urbanos, con nombres como La Oreja de Van Gogh o Chayanne. La fiesta en El Arenal cerrará el 17 de julio con I Love Reggaeton y el 18 con Love The 90’s.

Concierto de Love of Lesbian en el Festival de la Guitarra. / Víctor Castro

También cabe mencionar Los Califas Fest, que aunque se prolongará hasta finales de diciembre, concentrará varias citas importantes en las noches de la primera quincena de septiembre. Por el escenario de la plaza de toros pasarán Luli Pampín, Antonio Orozco y Ara Malikian.

El Palacio de Viana también recupera sus conciertos de verano los días 7, 21 y 28 de agosto. Por el Patio de las Columnas pasarán, a las 22.00 horas y con entradas a 10 euros, La Banda de Hidabe, Lalola y las de Atrás y Syrah Morrison.

Concierto de Sidecars en Los Califas Fest. / Víctor Castro

El Zoo de Córdoba no ha querido quedarse fuera de la oferta nocturna y propone por primera vez una actividad para que niños a partir de ocho años puedan dormir entre leones, jirafas y otros animales. La experiencia se celebrará los días 14, 17 y 21 de julio, con un precio de 20 euros.

La actividad incluye además una gymkana en la que los pequeños jugarán a identificar sonidos, rastrear huellas y aprender curiosidades sobre los animales que habitan este espacio de la ciudad.

El Jardín Botánico también ofrece hasta el 26 de julio una programación pensada para disfrutar en familia, con conciertos, representaciones teatrales y cuentacuentos.

El cine de verano sigue

Los cines de verano resisten en Córdoba, aunque este año únicamente el Coliseo San Andrés mantiene proyecciones. El cine más antiguo de España ofrecerá películas como Torrente Presidente, La asistenta o Toy Story 5.

El Coliseo San Andrés sigue abierto este verano. / A. J. GONZÁLEZ

Por su parte, el C3A también ofrecerá cine de verano con proyecciones gratuitas a partir de las 22.00 horas los días 16, 23 y 30 de julio, y el 3, 13 y 20 de agosto.

Además, para ordenar toda esta gran variedad de eventos, y con el objetivo de impulsar el turismo en temporada baja, el Ayuntamiento presentó el jueves su web Córdoba es más noches de verano.