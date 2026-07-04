Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 4 de julio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Música
Concierto de la Oreja de Van Gogh
Actuación de La Oreja de Van Gogh, dentro del ciclo Córdoba Live. La formación presenta su gira Tantas cosas que contar Tour 2026.
CÓRDOBA. Recinto Ferial El Arenal.
Corredera, 8.
22.00 horas.
Exposición
‘Una aproximación visual a la guitarra. 1992-2023’
La fotografía y la música se encuentran en esta exposición dedicada a la guitarra, uno de los instrumentos más universales de nuestra cultura. Se podrá visitar hasta el 19 de julio. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Casa Góngora.
Cabezas, 2.
De 10.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.30 horas.
Festival de la Guitarra
Actuación de José Antonio Rodríguez Quinteto
El espectáculo presenta al guitarrista flamenco cordobés José Antonio Rodríguez al frente de un quinteto que combina guitarra flamenca, percusión, bajo y nuevas instrumentaciones, en una propuesta de flamenco contemporáneo.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
20.30 horas.
Festival de la Guitarra
Concierto de Warcry y Ángelus Apatrida
Dentro de la programación del Festival de la Guitarra, tendrá lugar el concierto de Warcry y Ángelus Apatrida.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Menéndez Pidal.
22.00 horas.
Café Cantante
Recital flamenco
Recital flamenco a cargo de Carmen Álvarez, al baile; Belén Vega, al cante; Juanjo León, a la guitarra y Luismi Cruz, percusión, dentro del ciclo Café Cantante. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Centro de Flamenco Fosforito.
Plaza del Potro.
22.00 horas.
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