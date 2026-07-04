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Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 4 de julio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Conciertol de la Oreja de Van Gogh

Conciertol de la Oreja de Van Gogh / Córdoba

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Música

Concierto de la Oreja de Van Gogh

Actuación de La Oreja de Van Gogh, dentro del ciclo Córdoba Live. La formación presenta su gira Tantas cosas que contar Tour 2026.

CÓRDOBA. Recinto Ferial El Arenal.

Corredera, 8.

22.00 horas.

Exposición

‘Una aproximación visual a la guitarra. 1992-2023’

La fotografía y la música se encuentran en esta exposición dedicada a la guitarra, uno de los instrumentos más universales de nuestra cultura. Se podrá visitar hasta el 19 de julio. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Casa Góngora.

Cabezas, 2.

De 10.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.30 horas.

Festival de la Guitarra

Actuación de José Antonio Rodríguez Quinteto

El espectáculo presenta al guitarrista flamenco cordobés José Antonio Rodríguez al frente de un quinteto que combina guitarra flamenca, percusión, bajo y nuevas instrumentaciones, en una propuesta de flamenco contemporáneo.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Bulevar del Gran Capitán.

20.30 horas.

Festival de la Guitarra

Concierto de Warcry y Ángelus Apatrida

Dentro de la programación del Festival de la Guitarra, tendrá lugar el concierto de Warcry y Ángelus Apatrida.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.

Menéndez Pidal.

22.00 horas.

Café Cantante

Recital flamenco

Recital flamenco a cargo de Carmen Álvarez, al baile; Belén Vega, al cante; Juanjo León, a la guitarra y Luismi Cruz, percusión, dentro del ciclo Café Cantante. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Centro de Flamenco Fosforito.

Plaza del Potro.

22.00 horas.

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Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 4 de julio de 2026

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