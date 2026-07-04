Las hermandades del Carmen inician los preparativos de sus novenas en Córdoba

Las hermandades carmelitas de la ciudad ultiman los preparativos para la celebración de las solemnes novenas en honor a Nuestra Señora del Carmen Coronada de San Cayetano y a Nuestra Señora del Carmen de Puerta Nueva, unos cultos que culminarán con la festividad de la Virgen del Carmen el día 16 de julio.

Carmen de San Cayetano

La Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada de San Cayetano celebrará su solemne novena del 7 al 15 de julio. Cada jornada comenzará a las 19.45 horas con la exposición del Santísimo Sacramento y el rezo del Santo Rosario, continuando a las 20.30 horas con la celebración de la novena, que será predicada por fray Javier de María y José, OCD, conventual del Convento de San José.

Entre los días más destacados del programa figura el 10 de julio, cuando la novena estará presidida por el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, mientras que el 12 de julio será presidida por el obispo emérito de la diócesis, monseñor Demetrio Fernández.

Asimismo, los fieles podrán participar en el besamanos, que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de julio. El primer día se celebrará en horario de mañana y tarde, mientras que los días 13 y 14 la iglesia de San Cayetano permanecerá abierta desde las 18.00 horas hasta la finalización de la eucaristía.

Como es tradición, en la medianoche del 15 de julio tendrá lugar la Salutación a la Virgen del Carmen, dando paso a la jornada principal de la festividad. El 16 de julio se celebrarán misas a las 8.00, 9.00 y 10.00 horas y la función principal a las 19.30 horas y a continuación la procesión de la Virgen del Carmen por las calles de la ciudad.

Carmen de Puerta Nueva

Por su parte, la hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Puerta Nueva celebrará su Solemne Novena desde el 7 de julio, comenzando diariamente a las 20.00 horas con la exposición del Santísimo Sacramento, el rezo del Santo Rosario, el ejercicio de la novena y la celebración de la eucaristía.

Los días 13 y 14 de julio, la imagen de Nuestra Señora del Carmen permanecerá en reverencia para la veneración de los fieles. Además, en la medianoche del 15 de julio se celebrará la tradicional Salve Solemne de felicitación a Nuestra Señora del Carmen.

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Los cultos concluirán el 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, con la solemne Fiesta de Regla, que dará comienzo a las 12.00 horas y contará con el acompañamiento musical del Coro y Orquesta Auxilium Christianorum, del Santuario de María Auxiliadora. Ya por la noche, a las 21.00 horas, se llevará a cabo la procesión de la Virgen por las calles de la feligresía.