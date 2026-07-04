Cierra por jubilación el mítico Hermanos Bonillo: «Echaremos de menos sus flamenquines gigantes»

Sorpresa, incredulidad y pena en el barrio de Levante tras el cierre repentino del café-bar Hermanos Bonillo, famoso en Córdoba por sus flamenquines de gran tamaño.

El establecimiento ha bajado la persiana después de cerca de 37 años como referente en el eje Sagunto-Levante, especialmente conocido por sus flamenquines de medio metro. Según ha podido saber este periódico a través de diferentes fuentes, el cierre se debe a la jubilación de sus propietarios, sobre los que pesaban también algunos problemas de salud y el cansancio acumulado tras casi cuatro décadas al frente del negocio.

Los vecinos, sorprendidos por el cierre

La noticia ha sorprendido a muchos vecinos de la zona, ya que el cierre se ha producido sin anuncio en redes sociales, sin cartel en la puerta y sin una despedida pública. Paqui, que prefiere no dar su apellido, lamenta lo sucedido y explica que, aunque ella no era clienta habitual, «siempre veía la terraza llena». También se muestra extrañada porque «hace unos meses encargaron a mi empresa un pedido de manteles».

Cierre del restaurante Hermanos-Bonillo. / Víctor Castro

Fernando Luque, por su parte, cuenta que acudía al bar con cierta frecuencia y que la noticia le ha pillado completamente desprevenido. «Es una pena. A mis hijos les encantaban sus flamenquines», explica. También solía llevar allí a la familia de su mujer cuando venía a Córdoba.

Paco López observa el interior del local con gesto de incredulidad. Cuenta que se ha enterado de la noticia «esta mañana» y recuerda que en el restaurante «se comía muy bien» y que tenía «un servicio buenísimo». En su caso, destaca sobre todo «los pinchitos más que los flamenquines».

Los flamenquines, santo y seña del local

Frente al parque de los Teletubbies, José Ruiz y Pedro Jiménez comentan también un cierre que «no nos esperábamos para nada». Ambos eran clientes habituales, «de toda la vida», y recuerdan que la terraza era un punto de encuentro muy popular en el barrio. «Echaremos mucho de menos sus flamenquines gigantes», comenta José.

Flamenquín de Hermanos-Bonillo. / CÓRDOBA

Otros, como Álvaro García, aseguran que «algo había oído» en las últimas semanas, pero esperaban que al menos se organizara «una pequeña fiesta para tomar un último flamenquín». En su caso, llevaba yendo al bar «desde que me mudé al barrio», hace más de dos décadas, por lo que conserva allí muchos recuerdos.

«Era una seña del barrio, la verdad», lamenta antes de echar una última mirada al local. En Levante, el cierre de Hermanos Bonillo no solo deja una persiana bajada, deja también un hueco en la memoria cotidiana de quienes durante años encontraron allí mesa, terraza y un flamenquín difícil de olvidar.