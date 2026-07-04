Cartas Pokémon de 2.000 euros, el primer cromo de Messi y mucho negocio: Córdoba se rinde al coleccionismo

Cartas de Pokémon por más de 2.000 euros, el primer cromo de Messi por una cifra similar, sobres de la temporada 85-86 del Mundial de Motociclismo aún sin abrir y muchísimas curiosidades más. La Torre de Agrónomos se ha convertido este sábado en el centro del coleccionismo, la venta y el intercambio de cartas con CardShow, un evento que reúne a coleccionistas, jugadores, nostálgicos y curiosos en busca de su pieza favorita entre el medio centenar de expositores participantes.

Uno de esos puestos es el de Eventos Go, donde Iván Martín ofrece cartas Pokémon de hasta 550 euros, aunque la más curiosa es la que lleva él encima, una carta de Juan y Medio firmada por el propio presentador. También vende cartas de Yu-Gi-Oh!, expositores y diferentes accesorios para coleccionistas. Explica que lo que más salida tiene son las cartas vintage, tanto en sobres como sueltas, y que lo que marca el valor de una pieza es lo exclusiva que sea y, sobre todo, su estado de conservación.

Coleccionistas y curiosos

Entre los compradores están Iván y Marcos García, dos hermanos que han empezado hace apenas unos meses una pequeña colección. Para ellos, este mundo sigue siendo bastante desconocido, por lo que han acudido «a observar y ver si nos interesa algo». Lo que más les ha sorprendido, admiten, es que «hay cartas que ni sabía que existían».

José Antonio Martínez y Juan Luque muestran sus últimas compras. / Víctor Castro

Otros, como José Antonio Martínez y Juan Luque, ya se vuelven a casa después de haberse dejado 100 euros en cartas. Son coleccionistas y no pueden aguantar las ganas de abrir los sobres mientras explican que han venido a primera hora porque «luego no encuentras nada interesante».

Pokemon reina en el mercado

Hugo Vera, de Anime Iceberg, cuenta que uno de los factores que más dispara el precio es el gradeo de las cartas, un proceso que certifica su estado, número y autenticidad y les asigna una nota. Hay distintas empresas especializadas en esta tarea y, en función de cuál realice la valoración, la carta puede aumentar más o menos su precio. En su puesto ofrece sobres de Pokémon actuales y también de finales del siglo pasado, además de colecciones exclusivas. Entre las piezas más destacadas figura un Mew del que, asegura, solo hay 70 ejemplares en el mundo y que se vende por 2.000 euros.

El paraíso de las cartas llega a Córdoba / Víctor Castro

Otras asistentes, como Alba González y Ana Reyes, seleccionan sus cartas por estética y en función de diseñadores concretos. Empezaron hace uno y dos años, respectivamente, la primera por curiosidad y la segunda por su expareja. Aunque ya tienen más de un centenar de cartas, admiten que nunca se han gastado más de 20 euros en una sola pieza.

Más del triple han llegado a pagar Álvaro Pérez y Francisco Postigo, que cuentan con una colección con cartas «de todo tipo», aunque están especialmente centrados en lo vintage. Francisco lo explica mientras muestra su álbum, con piezas de 1998. En su caso, han llegado a pagar hasta 85 euros por una carta y buscan, sobre todo, que las piezas sigan un mismo patrón de dibujo entre sí.

El fútbol, el otro gran dominador

El fútbol es el otro gran protagonista de la cita. Julián Pérez muestra sobres de los años ochenta del Mundial de Motociclismo sin abrir, otros de la Liga 95-96, el primer cromo de Johan Cruyff con el FC Barcelona, una carta de Jesús Navas con trozos de su camiseta y firmada por el jugador, cartas especiales de Lamine Yamal y muchas otras piezas. Pérez explica que, aunque Pokémon domina este tipo de encuentros, «el fútbol nunca pasa de moda», y valora CardShow como un evento útil para darse a conocer y atraer a nuevos aficionados.

Julián Pérez muestra el cromo especial de Jesús Navas. / Víctor Castro

José Ángel Punche Vidal, que también vende cartas de fútbol, ofrece cromos del Málaga de los años 70 o el primer cromo de Messi por 2.000 euros. Según explica, en este mundillo existen cuatro perfiles principales: el inversionista, el melancólico, el completista y quien busca tener todo lo relacionado con un equipo o un jugador. «Mucha gente compra cartas esperando que suban de precio para venderlas años después por 20 veces más», apunta.

En esa idea coincide Pedro Álvarez, que cuenta con otro puesto en el evento y señala que las cartas más buscadas suelen ser las de Messi, Lamine Yamal, las gradeadas o las firmadas. A este tipo de citas, explica, acude «un público más casual», pero también sirven para algo fundamental en el coleccionismo, como hacer contactos, descubrir piezas nuevas y enganchar a quienes llegan solo a mirar y acaban saliendo con un sobre en la mano.