Los avisos por calor se extienden a la Subbética y la Aemet pone a toda Córdoba ya en alerta: esto es lo que está por venir

La provincia de Córdoba afronta este sábado una nueva jornada marcada por el intenso calor, con una importante novedad: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado los avisos a la Subbética, de modo que ya todas las comarcas cordobesas estarán bajo algún nivel de alerta durante las horas centrales del día.

Mientras la campiña permanece en aviso naranja por altas temperaturas, la Subbética se suma a las zonas de sierra y Los Pedroches, que estarán en aviso amarillo. Además, la previsión apunta a que el calor seguirá intensificándose a partir del domingo, en el inicio de un episodio de ola de calor que podría dejar máximas de hasta 43 grados durante la próxima semana.

El tiempo de este sábado 4 de julio en Córdoba

La jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados, aunque durante la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en las sierras del norte. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, si bien las máximas podrán subir ligeramente en algunos puntos de la provincia. Los vientos serán flojos y variables.

La principal novedad del día es la ampliación de los avisos por calor. Después de varios días en los que la Subbética era la única comarca que permanecía al margen de las alertas, la Aemet ha activado también el aviso amarillo para esta zona.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 40º, en Lucena entre 20º y 37º, en Pozoblanco entre 21º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 38º..

Previsión de la Aemet para Córdoba. / Aemet

El tiempo de este domingo 5 de julio en Córdoba

El domingo continuará el ambiente plenamente veraniego, con cielos poco nubosos e intervalos de nubes altas, además de nubosidad de evolución durante la tarde en las sierras. Las temperaturas registrarán un nuevo ascenso, mientras que los vientos seguirán siendo flojos y variables.

Los avisos por calor continuarán e incluso se endurecerán en parte de la provincia. La sierra y Los Pedroches pasarán a aviso naranja, al igual que la campiña. Y los municipios de la Subbética continuarán en aviso amarillo.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 42º, en Lucena entre 22º y 38º, en Pozoblanco entre 22º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 38º.

Avisos de la Aemet para este sábado. / Aemet

La próxima semana, ola de calor

Las previsiones apuntan a un aumento del calor durante los primeros días de la próxima semana. Los termómetros podrían alcanzar los 43 grados entre el lunes y el miércoles, antes de que se produzca un ligero descenso de las temperaturas en la segunda mitad de la semana.

La Aemet ya advirtió este viernes de la llegada de un episodio de ola de calor que afectará a buena parte del país. Según el organismo, la instauración de una dorsal sobre la Península y el posicionamiento de una dana al oeste favorecerán la entrada y permanencia de una masa de aire muy cálida y seca. La elevada insolación, la estabilidad atmosférica y los vientos flojos contribuirán a que las temperaturas sean excepcionalmente altas.

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El organismo meteorológico alerta además de que se registrarán temperaturas muy elevadas tanto de día como durante la noche, lo que incrementará el riesgo para las personas más vulnerables y para quienes desarrollen actividades al aire libre en las horas centrales de la jornada. Asimismo, el episodio de calor favorecerá un aumento del peligro de incendios forestales.