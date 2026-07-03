Ayuntamiento de Córdoba
Vox lleva al Pleno el "abandono" del arbolado en la calle Isla Malante de Córdoba y exige una actuación urgente
El partido señala la dificultad para el tránsito peatonal y el riesgo para los viandantes debido a la falta de poda
El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha registrado una pregunta para el próximo Pleno con el objetivo de conocer qué actuaciones tiene previstas el Gobierno municipal para solucionar el "grave" estado del arbolado existente en la calle Isla Malante, junto a la parroquia de Santa Rafaela María, en el barrio de Huerta de Santa Isabel.
La portavoz municipal de Vox, Marta León, ha explicado que los vecinos llevan tiempo denunciando que los árboles de esta vía permanecen sin podar, provocando que sus ramas invadan gran parte de la acera y dificultando gravemente el tránsito peatonal. “Hay personas mayores, familias con carritos infantiles y vecinos con movilidad reducida que se ven obligados a agacharse o incluso a invadir la calzada para poder continuar su recorrido, con el consiguiente riesgo para su seguridad”, ha señalado León.
León ha lamentado que “una situación tan sencilla de resolver lleve tanto tiempo sin atenderse” y ha advertido de que este problema no es un caso aislado, sino que refleja “la falta de mantenimiento que sufren numerosas zonas verdes y calles de Córdoba”.
Por ello, Vox preguntará en el Pleno qué actuaciones concretas, con planificación y calendario de ejecución, tiene previsto poner en marcha el Gobierno municipal para garantizar el adecuado mantenimiento y poda del arbolado de la calle Isla Malante y evitar que esta situación "continúe poniendo en riesgo" a los peatones. “El mantenimiento de los espacios públicos no puede depender de que los vecinos lleven meses denunciando los problemas. Es obligación del Ayuntamiento garantizar que las aceras sean accesibles y seguras para todos”, ha concluido Marta León.
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