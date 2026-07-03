La Universidad de Córdoba admite a 3.820 estudiantes en la primera adjudicación de plazas: ¿qué deben hacer ahora los admitidos?

Miles de estudiantes ya conocen si tienen plaza para comenzar su etapa universitaria el próximo curso. La Universidad de Córdoba ha admitido a 3.820 alumnos en la primera adjudicación de plazas para estudios de grado del curso 2026/2027, según los datos difundidos por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía a través del Distrito Único Andaluz.

En el conjunto del sistema público universitario andaluz, un total de 52.436 estudiantes han sido admitidos en esta primera fase. De ellos, 40.258 proceden de Andalucía, 10.983 del resto de España y 1.195 de fuera del país. Por sexos, la adjudicación se reparte entre 21.212 hombres y 31.224 mujeres.

En el caso cordobés, la cifra sitúa a la Universidad de Córdoba por encima de universidades como Huelva o Jaén en número de nuevos admitidos, dentro de un proceso que marca el inicio de las decisiones clave para miles de familias: formalizar la matrícula, reservar plaza o esperar a próximas adjudicaciones.

Primer paso para los futuros universitarios en Córdoba

La primera adjudicación es especialmente importante porque determina qué estudiantes han logrado ya una plaza y qué aspirantes deben seguir pendientes de los movimientos en las listas de espera. En Andalucía, los grados con mayor demanda vuelven a estar relacionados con las Ciencias de la Salud, con Enfermería, Medicina, Psicología, Fisioterapia y Educación Primaria entre las titulaciones más solicitadas.

En la Universidad de Córdoba, las notas más altas se han registrado en titulaciones sanitarias y biosanitarias. Medicina alcanza un 13,204; el doble grado en Biotecnología y Bioquímica, de nueva oferta este curso, se sitúa en 12,861; Enfermería queda en 12,502; Veterinaria, en 12,430; Fisioterapia, en 12,219; y Biotecnología, en 12,070. También destaca Psicología, que figura entre las titulaciones sanitarias y sociales con mayor presión de acceso, con una nota de 11,59 en Córdoba.

Más allá de estas referencias, la clave para los estudiantes no está solo en la nota de corte, sino en actuar correctamente dentro del plazo habilitado por el sistema.

Qué deben hacer ahora los admitidos

El periodo de matrícula, reserva y confirmación en listas de espera está abierto desde este 3 de julio y se mantendrá hasta el 9 de julio. Cada estudiante debe consultar su situación en el sistema del Distrito Único Andaluz, que indica los pasos obligatorios o recomendados según el resultado obtenido.

Quienes hayan sido admitidos en su primera preferencia deben formalizar la matrícula en la universidad correspondiente, ya que han conseguido la plaza que habían solicitado como primera opción.

Los estudiantes admitidos en una segunda o sucesiva opción tienen dos vías: pueden reservar la plaza asignada y confirmar que desean seguir en lista de espera para titulaciones de mayor preferencia, o bien matricularse directamente en el grado adjudicado. En este último caso, el sistema entiende que renuncian a las opciones anteriores y quedan definitivamente matriculados en esa titulación.

Por su parte, quienes estén en lista de espera en todas sus peticiones deben confirmar expresamente que quieren seguir participando en el procedimiento para poder optar a una plaza en las siguientes adjudicaciones.

La Junta advierte de que, con carácter general, si el interesado no realiza la confirmación ni la reserva de plaza, el sistema entenderá que no desea continuar en el proceso. En ese caso, quedará excluido y su plaza podrá pasar a otra persona de la lista de espera.

La segunda adjudicación se publicará el 16 de julio y el plazo correspondiente se prolongará hasta el 20 de julio. Después se celebrarán cinco resultas para asignar las vacantes que queden disponibles, un proceso que se extenderá desde el 24 de julio hasta el 8 de octubre. Para los estudiantes cordobeses, revisar bien cada plazo será tan importante como haber conseguido la nota necesaria para acceder al grado deseado.