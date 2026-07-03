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Entrega de los Premios de Cuadernos del Sur.

Entrega de los Premios de Cuadernos del Sur. / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Con el mercurio disparado y una nueva ola de calor a las puertas, Córdoba afronta un verano que la Aemet ya anticipa más cálido de lo habitual. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes, en una jornada en la que la actualidad también pasa por la Universidad, donde Medicina vuelve a situarse entre las titulaciones más exigentes con una nota de corte de 13,204, mientras las carreras sanitarias lideran el acceso a la UCO pese a la bajada general de las calificaciones. Y, en el apartado cultural, Cuadernos del Sur celebra su 40 aniversario reconociendo el fomento de la lectura, el rigor en la investigación y una literatura con alma en una nueva edición de sus premios.

Además, destacamos estas otras noticias:

Investidura de Juanma Moreno

Córdoba ciudad

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