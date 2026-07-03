La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
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Con el mercurio disparado y una nueva ola de calor a las puertas, Córdoba afronta un verano que la Aemet ya anticipa más cálido de lo habitual. Es la noticia que abre nuestro boletín de este viernes, en una jornada en la que la actualidad también pasa por la Universidad, donde Medicina vuelve a situarse entre las titulaciones más exigentes con una nota de corte de 13,204, mientras las carreras sanitarias lideran el acceso a la UCO pese a la bajada general de las calificaciones. Y, en el apartado cultural, Cuadernos del Sur celebra su 40 aniversario reconociendo el fomento de la lectura, el rigor en la investigación y una literatura con alma en una nueva edición de sus premios.
- La Aemet anticipa un verano más cálido de lo normal mientras Córdoba se prepara para su segunda ola de calor
- UNIVERSIDAD | Medicina con un 13,204 y las carreras sanitarias marcan el techo de las notas de corte en la UCO en un año de bajada general
- 40 ANIVERSARIO Y PREMIOS DEL SUPLEMENTO | 'Cuadernos del Sur' premia el fomento de la lectura, el rigor en la investigación y la literatura con alma
Además, destacamos estas otras noticias:
Investidura de Juanma Moreno
- Juanma Moreno justifica su pacto con Vox: "No sé si me he equivocado o no, pensé en aguantar a otras elecciones, pero el interés general es que hubiera gobierno"
- Las 150 medidas del pacto de PP y Vox en Andalucía: rebajas fiscales, inmigración, sanidad o agricultura
Córdoba ciudad
- Buscan a Rafael F. H., un hombre de 53 años desaparecido en Córdoba desde el 1 de julio
- La Policía Local prolonga ahora hasta agosto la campaña informativa sobre la ordenanza de las despedidas de soltero
- Bomberos de Córdoba y el Infoca intervienen en un incendio de pastos de grandes dimensiones en Las Quemadas
- El centro de emergencia habitacional de Córdoba atiende en 14 meses a casi 80 personas vulnerables y "siempre hay lista de espera"
Provincia
- ESCAPARATE EN BARCELONA | La Rambla reivindica el músculo internacional de su alfarería en el Festival de Cerámica Argillà 2026
- Cierran un restaurante de la provincia por "riesgo" para la salud: alimentos caducados, sin control y junto a animales
- La Junta espera tener el proyecto actualizado de la variante de Cabra de la Autovía del Olivar antes de final de año
- Lucena solicita 14,7 millones de euros para reparar daños y prevenir los daños de futuros temporales
Campo
- Iznájar y La Breña, los dos grandes embalses de Córdoba, acumulan cerca del triple de agua que hace un año
Deportes
- El cordobesismo ya viste al estilo de la Liga 26-27: las nuevas camisetas del Córdoba CF salen a la venta
- Reconstruir el gol, la asignatura pendiente del Córdoba CF en el mercado de verano
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
- Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
- Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
- Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
- Estas son las notas de corte para los grados de la Universidad de Córdoba 2026-2027: hay un cambio en las más demandadas
- La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
- El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos