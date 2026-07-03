La selección genética para tener hijos libres de enfermedades hereditarias ha experimentado un repunte en Córdoba, donde especialistas explican las distintas opciones disponibles tanto en la sanidad pública como en la privada, en un contexto en el que crece el interés de las familias por prevenir patologías de origen genético. En otro orden de cosas, el pacto de gobierno entre PP y Vox en Andalucía incluye un total de 150 medidas que abarcan desde rebajas fiscales hasta políticas de inmigración, pasando por sanidad o agricultura, y que marcarán la hoja de ruta de la comunidad en los próximos años. Además, los embalses de Iznájar y La Breña, los dos principales de la provincia de Córdoba, presentan una notable recuperación y acumulan en la actualidad cerca del triple de agua que hace un año, tras un periodo de lluvias que ha mejorado de forma significativa las reservas hídricas.

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