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La actualidad del viernes 3 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La expansión de las opciones de selección genética para evitar enfermedades hereditarias, el alcance del pacto entre PP y Vox en Andalucía y la notable recuperación de los embalses de Iznájar y La Breña marcan la actualidad informativa de este viernes

El candidato a la investidura y líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, y el líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira, durante la firma del &quot;acuerdo de gobierno y estabilidad&quot;, este jueves en el parlamento andaluz, que celebra una segunda votación sobre la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta.-EFE/ José Manuel Vidal. añade texto

El candidato a la investidura y líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, y el líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira, durante la firma del "acuerdo de gobierno y estabilidad", este jueves en el parlamento andaluz, que celebra una segunda votación sobre la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta.-EFE/ José Manuel Vidal. añade texto / Jose Manuel Vidal / EFE

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La selección genética para tener hijos libres de enfermedades hereditarias ha experimentado un repunte en Córdoba, donde especialistas explican las distintas opciones disponibles tanto en la sanidad pública como en la privada, en un contexto en el que crece el interés de las familias por prevenir patologías de origen genético. En otro orden de cosas, el pacto de gobierno entre PP y Vox en Andalucía incluye un total de 150 medidas que abarcan desde rebajas fiscales hasta políticas de inmigración, pasando por sanidad o agricultura, y que marcarán la hoja de ruta de la comunidad en los próximos años. Además, los embalses de Iznájar y La Breña, los dos principales de la provincia de Córdoba, presentan una notable recuperación y acumulan en la actualidad cerca del triple de agua que hace un año, tras un periodo de lluvias que ha mejorado de forma significativa las reservas hídricas.

Además, destacamos estas otras noticias:

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