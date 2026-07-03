Rosario Villajos: "Larga vida a las biblioteca y los servicios públicos, pues sin ellos yo no estaría aquí"

Rosario Villajos ha recogido este viernes el Premio Escritora del Año 2026 del suplemento cultural de Diario CÓRDOBA Cuadernos del Sur preguntándose cómo ha llegado hasta aquí. "La primera respuesta que me viene es que estoy casi por accidente" y aunque ha reconocido que no se ha dedicado tantos años al oficio de escribir como a la música y el arte "sí he dedicado una cantidad ingente de horas de mi vida a leer".

Ante el público asistente, ha asegurado que su presencia se debe en primer lugar "a la biblioteca". Fue allí donde se encontró con muchos de los libros que la han acompañado. "La verdadera revolución llegó cuando me hice el carné de la biblioteca provincial", ha recordado, "el primer libro que saqué fue uno de Arthur Miller". Fue el deseo de impresionar a alguien lo que la llevó a esa elección. Por eso, ha llegado a la conclusión de que "la segunda razón por la que estoy aquí es el amor". Fue el amor lo que le hizo leer con avidez y escribir "con la idea de enamorar a alguien" y también lo que la llevó a "leer tanto que nunca he dejado de enamorarme de la biblioteca".

Rosario Villajos, en su intervención tras recoger el premio de 'Cuadernos del Sur'. / Manuel Murillo / COR

Como el personaje de su novela Educación física, que descubre "que los libros son cicatrices de la memoria", ella está convencida de que "en ellos queda lo que fuimos mientras los leímos" y que hoy por hoy conserva "las cicatrices que me dejaron los libros de esa biblioteca pública, donde aprendí que todos los libros podían ser míos".

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En el camino de vuelta a su tierra, ha descubierto que sus libros, los que ella escribe, "ya no son míos, sino de ustedes, son de todos". Por eso, ha concluido su intervención lanzando un deseo: "Larga vida a las bibliotecas y a los servicios públicos porque sin ellos yo no estaría aquí".