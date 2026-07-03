Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas de corteInvestidura de Juanma MorenoEquipaciones Córdoba CFDespedidas de solteroDesaparecidoCines de veranoSelección genéticaEmbalsesAgenda de ocio
instagramlinkedin

Reportaje

Rosario Villajos: "Larga vida a las biblioteca y los servicios públicos, pues sin ellos yo no estaría aquí"

La autora cordobesa vincula su premio Escritora del Año a las horas dedicadas a la lectura y a su pasión por "enamorar a alguien" con sus escritos

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha entregado el premio a Rosario Villajos.

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha entregado el premio a Rosario Villajos. / Manuel Murillo / COR

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Rosario Villajos ha recogido este viernes el Premio Escritora del Año 2026 del suplemento cultural de Diario CÓRDOBA Cuadernos del Sur preguntándose cómo ha llegado hasta aquí. "La primera respuesta que me viene es que estoy casi por accidente" y aunque ha reconocido que no se ha dedicado tantos años al oficio de escribir como a la música y el arte "sí he dedicado una cantidad ingente de horas de mi vida a leer".

Ante el público asistente, ha asegurado que su presencia se debe en primer lugar "a la biblioteca". Fue allí donde se encontró con muchos de los libros que la han acompañado. "La verdadera revolución llegó cuando me hice el carné de la biblioteca provincial", ha recordado, "el primer libro que saqué fue uno de Arthur Miller". Fue el deseo de impresionar a alguien lo que la llevó a esa elección. Por eso, ha llegado a la conclusión de que "la segunda razón por la que estoy aquí es el amor". Fue el amor lo que le hizo leer con avidez y escribir "con la idea de enamorar a alguien" y también lo que la llevó a "leer tanto que nunca he dejado de enamorarme de la biblioteca".

Córdoba. Diario CÓRDOBA. Entrega de los Premios de Cuadernos del Sur, Fundación Cajasol

Rosario Villajos, en su intervención tras recoger el premio de 'Cuadernos del Sur'. / Manuel Murillo / COR

Como el personaje de su novela Educación física, que descubre "que los libros son cicatrices de la memoria", ella está convencida de que "en ellos queda lo que fuimos mientras los leímos" y que hoy por hoy conserva "las cicatrices que me dejaron los libros de esa biblioteca pública, donde aprendí que todos los libros podían ser míos".

Noticias relacionadas

En el camino de vuelta a su tierra, ha descubierto que sus libros, los que ella escribe, "ya no son míos, sino de ustedes, son de todos". Por eso, ha concluido su intervención lanzando un deseo: "Larga vida a las bibliotecas y a los servicios públicos porque sin ellos yo no estaría aquí".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
  2. Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
  3. Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
  4. Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
  5. Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
  6. La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
  7. El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos
  8. Los gasolineros de Córdoba avisan a las puertas de las vacaciones: 'La retirada del IVA rebajado el 30 de junio tendrá un impacto directo en consumidores y empresas

Rosario Villajos: "Larga vida a las biblioteca y los servicios públicos, pues sin ellos yo no estaría aquí"

Rafael Llamas: "El legado de Manuel Ruiz Luque es un tesoro de Montilla al servicio de toda Córdoba y Andalucía"

Antonio Barragán: "'Cuadernos del Sur' hace con este premio una apuesta por la historia y por quienes la investigamos"

'Cuadernos del Sur' premia el fomento de la lectura, el rigor en la investigación y la literatura con alma

Bomberos de Córdoba y el Infoca intervienen en un incendio de pastos de grandes dimensiones en Las Quemadas

Bomberos de Córdoba y el Infoca intervienen en un incendio de pastos de grandes dimensiones en Las Quemadas

Una investigación de la UCO mide el impacto del covid persistente en la vida laboral: bajas prolongadas, recaídas e incapacidad

Una investigación de la UCO mide el impacto del covid persistente en la vida laboral: bajas prolongadas, recaídas e incapacidad

La Policía Local prolonga ahora hasta agosto la campaña informativa sobre la ordenanza de las despedidas de soltero

Buscan a un hombre de 53 años desaparecido en Córdoba desde el 1 de julio

Buscan a un hombre de 53 años desaparecido en Córdoba desde el 1 de julio
Tracking Pixel Contents