Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas de corteInvestidura de Juanma MorenoEquipaciones Córdoba CFDespedidas de solteroDesaparecidoCines de veranoSelección genéticaEmbalsesAgenda de ocio
instagramlinkedin

Premios Cuadernos del Sur 2026

Rafael Llamas: "El legado de Manuel Ruiz Luque es un tesoro de Montilla al servicio de toda Córdoba y Andalucía"

El alcalde de Montilla destaca la labor de la fundación en la conservación del patrimonio y el apoyo a investigadores con más de 30.000 volúmenes

Rafael Llamas recoge el premio de manos de Juanmi Carrasco, delegado de la Fundación Cajasol.

Rafael Llamas recoge el premio de manos de Juanmi Carrasco, delegado de la Fundación Cajasol. / Manuel Murillo / COR

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

La Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque ha sido galardonada este año por el suplemento cultural de Diario CÓRDOBA Cuadernos del Sur con el premio al Fomento de la Lectura. El alcalde de Montilla y presidente de la fundación, Rafael Llamas, ha recogido "emocionado" el reconocimiento, recordando a Ruiz Luque, fallecido este año. "Manuel Ruiz Luque nos dejó el 27 de febrero, pero puedo asegurar que, si uno se acerca a la biblioteca, su actitud sigue presente, por eso nos cuesta mucho trabajo pensar que no está y no poder realmente verlo presente".

En su intervención, Llamas ha destacado que la biblioteca cuenta con más de 30.000 volúmenes entre manuscritos, incunables, prensa histórica, constituyendo "una de las mejores colecciones de historia local" y el hecho de que además de fomentar la lectura, recopila un material fundamental para los investigadores "y ha servido de base a grandes tesis doctorales de toda la provincia de Córdoba". Para el alcalde, esto ha sido posible gracias "a un Ayuntamiento que históricamente ha sabido trabajar por conservar nuestro patrimonio, nuestra historia, y también por esa responsabilidad de recoger el gran trabajo realizado por Manuel Ruiz Luque durante cincuenta años".

Noticias relacionadas y más

Córdoba. Diario CÓRDOBA. Entrega de los Premios de Cuadernos del Sur, Fundación Cajasol

Rafael Llamas se dirige al público asistente a la entrega de premios. / Manuel Murillo

Tras agradecer el trabajo realizado por los patronos y el personal que trabaja en la biblioteca, ha asegurado que recogen el premio "con la humildad que debe caracterizar a cualquier institución", pero también con "el orgullo de saber el tesoro que tiene Montilla y que está a disposición de toda la provincia de Córdoba y de Andalucía". También ha avanzado que Ruiz Luque tras depositar en el Ayuntamiento su biblioteca empezó a trabajar en otra y que ahora están trabajando para incorporarla con el fin de que "su dedicación y talento siga estando al alcance de los investigadores que quieran hacer uso de ella". Por último ha animado a trabajar por la cultura como Manuel Ruiz Luque, que demostró "la cantidad de cosas que se pueden hacer con empeño, capacidad y pasión".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
  2. Una mujer muere y otra resulta herida de gravedad en un accidente junto al cementerio de La Fuensanta de Córdoba
  3. Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
  4. Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
  5. Cuatro menores intoxicados mientras se bañaban en la piscina del colegio El Carmen de Córdoba
  6. La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
  7. El hotel de la calle San Pablo cambia de manos y tendrá 5 estrellas y el de la Cuesta del Bailío se reinventa como apartamentos turísticos
  8. Los gasolineros de Córdoba avisan a las puertas de las vacaciones: 'La retirada del IVA rebajado el 30 de junio tendrá un impacto directo en consumidores y empresas

Rafael Llamas: "El legado de Manuel Ruiz Luque es un tesoro de Montilla al servicio de toda Córdoba y Andalucía"

Rosario Villajos: "Larga vida a las biblioteca y los servicios públicos, pues sin ellos yo no estaría aquí"

Antonio Barragán: "'Cuadernos del Sur' hace con este premio una apuesta por la historia y por quienes la investigamos"

'Cuadernos del Sur' premia el fomento de la lectura, el rigor en la investigación y la literatura con alma

Bomberos de Córdoba y el Infoca intervienen en un incendio de pastos de grandes dimensiones en Las Quemadas

Bomberos de Córdoba y el Infoca intervienen en un incendio de pastos de grandes dimensiones en Las Quemadas

Una investigación de la UCO mide el impacto del covid persistente en la vida laboral: bajas prolongadas, recaídas e incapacidad

Una investigación de la UCO mide el impacto del covid persistente en la vida laboral: bajas prolongadas, recaídas e incapacidad

La Policía Local prolonga ahora hasta agosto la campaña informativa sobre la ordenanza de las despedidas de soltero

Buscan a un hombre de 53 años desaparecido en Córdoba desde el 1 de julio

Buscan a un hombre de 53 años desaparecido en Córdoba desde el 1 de julio
Tracking Pixel Contents