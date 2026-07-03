Rafael Llamas: "El legado de Manuel Ruiz Luque es un tesoro de Montilla al servicio de toda Córdoba y Andalucía"

La Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque ha sido galardonada este año por el suplemento cultural de Diario CÓRDOBA Cuadernos del Sur con el premio al Fomento de la Lectura. El alcalde de Montilla y presidente de la fundación, Rafael Llamas, ha recogido "emocionado" el reconocimiento, recordando a Ruiz Luque, fallecido este año. "Manuel Ruiz Luque nos dejó el 27 de febrero, pero puedo asegurar que, si uno se acerca a la biblioteca, su actitud sigue presente, por eso nos cuesta mucho trabajo pensar que no está y no poder realmente verlo presente".

En su intervención, Llamas ha destacado que la biblioteca cuenta con más de 30.000 volúmenes entre manuscritos, incunables, prensa histórica, constituyendo "una de las mejores colecciones de historia local" y el hecho de que además de fomentar la lectura, recopila un material fundamental para los investigadores "y ha servido de base a grandes tesis doctorales de toda la provincia de Córdoba". Para el alcalde, esto ha sido posible gracias "a un Ayuntamiento que históricamente ha sabido trabajar por conservar nuestro patrimonio, nuestra historia, y también por esa responsabilidad de recoger el gran trabajo realizado por Manuel Ruiz Luque durante cincuenta años".

Rafael Llamas se dirige al público asistente a la entrega de premios. / Manuel Murillo

Tras agradecer el trabajo realizado por los patronos y el personal que trabaja en la biblioteca, ha asegurado que recogen el premio "con la humildad que debe caracterizar a cualquier institución", pero también con "el orgullo de saber el tesoro que tiene Montilla y que está a disposición de toda la provincia de Córdoba y de Andalucía". También ha avanzado que Ruiz Luque tras depositar en el Ayuntamiento su biblioteca empezó a trabajar en otra y que ahora están trabajando para incorporarla con el fin de que "su dedicación y talento siga estando al alcance de los investigadores que quieran hacer uso de ella". Por último ha animado a trabajar por la cultura como Manuel Ruiz Luque, que demostró "la cantidad de cosas que se pueden hacer con empeño, capacidad y pasión".