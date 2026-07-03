El PSOE lleva al Parlamento de Andalucía la declaración BIC de los cines de verano de Córdoba

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba, Victoria Fernández, ha querido estrenar la legislatura con un tema candente en la ciudad: los cines de verano. Este mismo viernes, la diputada andaluza ha registrado en el Parlamento de Andalucía una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno andaluz a a iniciar los trámites para declarar los cines de verano de Córdoba como Bien de Interés Cultural (BIC).

Esta iniciativa se suma a la impulsado por un grupo de profesionales cordobesas que también registraron esta semana esta misma solicitud de declarar BIC los espacios del Fuenseca, Delicias, Olimpia y Coliseo de San Andrés en la Junta de Andalucía. Asimismo, el Pleno de Córdoba aprobó en otoño del 2023 una moción conjunta que se comprometía a impulsar esta designación, aunque de momento no se ha hecho nada en este sentido desde el Ayuntamiento de Córdoba.

La iniciativa presentada hoy por Victoria Fernández en el registro de la Cámara andaluza junto al diputado socialista Rafael Recio busca impulsar la protección institucional de estos espacios como parte esencial del patrimonio cultural cordobés.

Cabe recordar que este verano solo uno de los cuatro cines históricos está abierto al público y que el Ayuntamiento de Córdoba ha cambiado su postura frente a este asunto al abrirse ahora a expropiarlos. La oposición municipal recela de este cambio de opinión y exige un mayor compromiso del PP con los cines de verano.

Una familia cordobesa espera el comienzo de la proyección de la película en el Coliseo San Andrés. | A.J. GONZÁLEZ / CÓRDOBA

Defensa del patrimonio cultural cordobés

Victoria Fernández ha explicado que la propuesta nace del compromiso del grupo parlamentario socialista con la defensa del patrimonio de Córdoba y del trabajo conjunto con la ciudadanía organizada. En este sentido, la parlamentaria ha querido reconocer “el esfuerzo, la constancia y la implicación de las asociaciones vecinales, colectivos ciudadanos y de tantas personas que durante años han peleado para defender los cines de verano como una seña de identidad de Córdoba”.“Sin ese compromiso cívico y esa movilización, hoy no estaríamos dando este paso en el Parlamento andaluz”, ha subrayado.

Concentración, cines de verano en el cine Fuenseca / Víctor Castro / COR

“No son simples pantallas”

La representante socialista ha defendido que los cines de verano de Córdoba “no son unas simples pantallas”, sino espacios de encuentro, convivencia y memoria colectiva. “Son lugares de relación entre quienes viven en nuestros barrios. Son identidad, son cultura y forman parte de la memoria sentimental de generaciones de cordobeses y cordobesas”, ha señalado Fernández.

Por ello, el PSOE reclama que la Junta de Andalucía impulse la declaración como Bien de Interés Cultural para garantizar su protección, conservación y continuidad.

Protección para las generaciones futuras

Fernández ha insistido en la necesidad de preservar estos espacios “que iluminan las noches de verano de Córdoba” y ha destacado que se trata de un patrimonio vivo que merece el máximo reconocimiento institucional. “Debemos preservarlos no solo por lo que representan en el presente, sino también para las generaciones futuras”, ha afirmado la parlamentaria socialista.

A su juicio, los cines de verano forman parte de una forma propia de vivir la cultura en Córdoba, vinculada a la convivencia vecinal, al ocio popular y a la identidad de la ciudad.

Hoja de ruta del PSOE en el Parlamento

Victoria Fernández ha señalado que esta iniciativa será también “la hoja de ruta del PSOE durante la legislatura” para defender los intereses de la ciudadanía cordobesa desde el Parlamento andaluz. La diputada ha asegurado que el PSOE utilizará “todas las herramientas parlamentarias” a su alcance para proteger aquello que forma parte de la identidad de Córdoba y para mejorar la vida de las personas.

Críticas al nuevo escenario político andaluz

La parlamentaria socialista ha enmarcado esta propuesta en el contexto político de la nueva legislatura andaluza y ha advertido de que “por primera vez, la ultraderecha de Vox entra a formar parte del Gobierno de la Junta de Andalucía gracias al acuerdo alcanzado con Juan Manuel Moreno Bonilla para que continúe como presidente”.

Según Fernández, este escenario supone “un claro retroceso en derechos y libertades ciudadanas” y obliga al PSOE a reforzar su labor de oposición en defensa del patrimonio, la cultura, los servicios públicos y los derechos de la mayoría social.

Un patrimonio único de Córdoba y Andalucía

“Frente a quienes representan el retroceso, el PSOE va a seguir defendiendo una Andalucía que protege su patrimonio, que apuesta por la cultura como elemento de cohesión social y que escucha a la ciudadanía organizada”, ha afirmado Fernández.

La parlamentaria ha concluido que los cines de verano “forman parte de nuestra forma de vivir, de convivir y de entender la cultura” y merecen ser protegidos “como lo que son: un patrimonio único de Córdoba y de Andalucía".