El PP acusa a la oposición de usar los cines de verano de Córdoba como “arma arrojadiza”

El debate político sobre el futuro de los cines de verano, en la actualidad en manos privadas, se endurece a pesar del intento del gobierno municipal de acordar con la oposición una estrategia de recuperación de los espacios y blindaje del suelo como equipamiento público. El portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, ha lamentado este viernes la postura de PSOE y Hacemos Córdoba tras la oferta del Partido Popular de sentarse a consensuar una declaración institucional sobre los cines de verano que pudiera aprobarse en el pleno de la semana próxima.

"Tenemos que lamentar la actitud intransigente de los grupos socialistas y del grupo Hacemos, que ni siquiera han entrado a considerar, debatir o intentar llegar a un acuerdo sobre la propuesta de declaración institucional que les planteamos el pasado miércoles", ha denunciado el portavoz popular.

Comienzo de la temporada el año pasado del cine de verano Delicias, que está cerrado este año. / Manuel Murillo / COR

"Creemos que esto demuestra que la suya es una actitud de confrontación, que están usando los cines de verano como un arma arrojadiza para dar una batalla política y que no les interesa una solución real a la situación por la que estamos atravesando, pues estas actividades y esos suelos que son muy necesarios recuperarlos para la ciudad", ha reiterado Torrico.

La propuesta del PP

Hasta esta semana la postura del gobierno local se había limitado a hacer una oferta económica al actual propietario de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia de 300.000 euros (la misma cantidad que pagó el empresario por ellos a los herederos de Martín Cañuelo). Sin embargo, el pasado lunes el equipo de José María Bellido informó de que se abría a explorar otras salidas, incluida la expropiación de los espacios, para tratar de blindar los solares y destinarlos a uso social o refugios climáticos, aunque insistía en que el Ayuntamiento como tal no puede ofrecer proyecciones cinematográficas. Para ello, propusieron un texto a la oposición, abierto a posibles modificaciones y aportaciones.

Entrada al Coliseo San Andrés. / AJ González / COR

Vía abierta al diálogo

Torrico ha mantenido abierta, a pesar de sus críticas, la vía del diálogo con la oposición hasta el día del pleno, el 9 de julio. Además, ha defendido que su propuesta es "una hoja de ruta cierta, posible y viable a la solución de los suelos de los cines de verano y no basada en demagogia y en propuestas irrealizables, que quedará muy bonita de cara a la galería, pero que luego son imposibles de llevar a la práctica tanto desde un punto de vista financiero, jurídico y administrativo por parte del Ayuntamiento de Córdoba, que son las propuestas del grupo Hacemos y del grupo PSOE", ha dicho Torrico.