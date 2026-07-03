La Policía Local de Córdoba prolonga hasta agosto la campaña informativa sobre la ordenanza de las despedidas de soltero

Aunque hace unos días se anunciaba que el Ayuntamiento de Córdoba acababa con la tregua, este viernes la Policía Local ha informado que de momento seguirá sin multar por la nueva ordenanza municipal de convivencia ciudadana. La idea, según explica el Consistorio en una nota de prensa, es intensificar la campaña informativa para la aplicación efectiva de la norma que regula conductas como el botellón, la venta de alcohol a menores, los actos vandálicos contra el mobiliario urbano, los grafitis, el uso indebido de fuentes públicas o determinados comportamientos asociados a despedidas de soltero.

De este modo, aunque la ordenanza entró en vigor el pasado mes de marzo en Córdoba, en julio continúa sin aplicarse su régimen sancionador. La ordenanza de convivencia contempla multas de hasta 3.000 euros en los casos más graves.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, había advertido durante el balance de su tercer año de mandato de que, una vez superada la campaña informativa, la Policía Local empezaría a aplicar la norma “con rigor”. “Quien avisa no es traidor: haremos cumplir la ley”, señaló entonces el regidor, en un mensaje dirigido tanto a la ciudadanía cordobesa como a quienes visitan la ciudad. Sin embargo, parece que se prolongará algo más la campaña de información.

Resolver dudas

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, ha asegurado que la campaña informativa les va a permitir "resolver dudas de la ciudadanía y promover una auténtica cultura de civismo en nuestros espacios públicos”. No obstante, ha advertido, “mantendremos este dispositivo de información hasta mediados de agosto, momento a partir del cual seremos implacables cada vez que se detecte un incumplimiento de la norma”.

Tras concluir la fase de advertencia, la Policía Local de Córdoba comenzará a sancionar estas actitudes incívicas. “Nuestro objetivo no es otro que preservar el espacio público de Córdoba como un sitio de encuentro para todos”, ha insistido Jesús Coca recordando que “el texto definitivo que se aprobó en Pleno nos da un marco normativo para compatibilizar la seguridad, la protección de nuestro mobiliario, la habitabilidad en nuestros barrios y la actividad turística”.

Botellón y venta de alcohol a menores

Uno de los puntos centrales de la ordenanza es la prohibición del consumo de alcohol en espacios públicos por parte de menores de edad.

El botellón en el Balcón del Guadalquivir. / Manuel Murillo / Manuel Murillo

La norma también prohíbe la concentración de personas consumiendo bebidas cuando esa actividad ponga en peligro la convivencia fuera de las zonas y fechas establecidas oficialmente por el Ayuntamiento con motivo de fiestas populares.

Además, se restringe la venta de bebidas alcohólicas por parte de establecimientos hosteleros para su consumo fuera del propio local y de las terrazas debidamente autorizadas.

Despedidas de soltero y uso del espacio público

La ordenanza también incide en determinados comportamientos vinculados a despedidas de soltero y soltera, especialmente en el casco histórico y en zonas de alta afluencia turística.

El objetivo es compatibilizar el ocio con el descanso vecinal, la dignidad de las personas y el respeto al espacio público. Entre otras cuestiones, la norma prohíbe permanecer en espacios públicos desnudo, en ropa interior o con complementos que representen los genitales humanos.

La filosofía de la ordenanza, inspirada en normas similares aprobadas en ciudades como Sevilla o Málaga, parte de la idea de proteger el espacio público como lugar de encuentro, convivencia y civismo.

Vandalismo, grafitis y daños al mobiliario urbano

En lo relativo a la protección de los elementos urbanos, la normativa tipifica como infracción cualquier conducta vandálica que implique el deterioro del mobiliario público.

También prohíbe dañar, talar, romper o realizar inscripciones en árboles y plantas de jardines y parques de la ciudad.

La ordenanza incluye de forma expresa la prohibición de realizar grafitis o colocar carteles, folletos o pancartas en semáforos, farolas o fachadas visibles desde la vía pública sin autorización.

Fuentes públicas, pirotecnia y otras conductas sancionables

La nueva regulación sanciona además bañarse o lavar objetos en fuentes públicas, hacer hogueras, usar pirotecnia sin autorización o realizar acrobacias con bicicletas, patines o monopatines fuera de las áreas habilitadas.

También persigue el ofrecimiento persistente de servicios como tarot, masajes, tatuajes o vigilancia de vehículos, así como la publicidad que presente de forma vejatoria a las personas.

Multas de hasta 3.000 euros

El régimen sancionador de la ordenanza contempla multas de hasta 3.000 euros para las infracciones más graves, mientras que las sanciones leves pueden alcanzar los 750 euros.

No obstante, una vez iniciado el procedimiento, si la persona infractora reconoce su responsabilidad y realiza el pago en un plazo de 15 días, el importe de la sanción podrá reducirse en un 50%.

Medidas alternativas para jóvenes

La ordenanza permite, por primera vez, que las sanciones por infracciones leves puedan sustituirse de forma voluntaria por medidas alternativas.

Esta posibilidad estará dirigida a infractores de entre 14 y 29 años y podrá consistir en la asistencia a charlas o cursos sobre convivencia ciudadana, la participación en programas formativos o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.

Las jornadas, tanto formativas como de trabajo comunitario, tendrán una duración máxima de cuatro horas diarias. El objetivo es que estas medidas tengan un carácter educativo y ayuden a comprender la gravedad de los hechos cometidos y sus consecuencias.

“Preservar el espacio público”

“Nuestro objetivo no es otro que preservar el espacio público de Córdoba como un sitio de encuentro para todos”, ha insistido Jesús Coca.

El delegado de Seguridad ha defendido que el texto aprobado en Pleno ofrece al Ayuntamiento “un marco normativo para compatibilizar la seguridad, la protección de nuestro mobiliario, la habitabilidad en nuestros barrios y la actividad turística”.

La campaña informativa lleva por lema Córdoba, Patrimonio de la Humanidad los 365 días del año, una apelación directa al cuidado de la ciudad, especialmente en un contexto de creciente presión turística, uso intensivo del espacio público y quejas vecinales por conductas incívicas.